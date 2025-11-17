I Create Whimsical Fantasy Art, And Here’s The Result (20 Pics)

by

I love painting fantasy art and telling little stories on canvas.

I use nature and animals as inspiration, combining different elements to get fairytale images.

My favorite background is dark so that every little detail can pop and shine its magic. The contrast brings the painting to life and adds a magical vibe.

If you would like to see more of the work I previously posted on Bored Panda, you can click herehereherehere, or here.

You can find my work on Instagram and Etsy.

More info: Etsy | Instagram

#1

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#2

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#3

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#4

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#5

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#6

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#7

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#8

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#9

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#10

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#11

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#12

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#13

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#14

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#15

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#16

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#17

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#18

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#19

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

#20

I Create Whimsical Fantasy Art, And Here&#8217;s The Result (20 Pics)

Image source: CreativeSilvia

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
95 Common Sayings And Collective Wisdom From Countries Worldwide
3 min read
Nov, 16, 2025
Hey Pandas, What Is A Career Option That You Think More People Need To Consider? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
“You Can Go Ahead And Submit A Complaint To My Supervisor”: Entitled Karen Gets Exactly What She Asked For, Loses Job
3 min read
Nov, 16, 2025
51 Safest Places To Travel Right Now
3 min read
Nov, 16, 2025
Artist Blends His Drawings With Photography To Mess With Your Brain
3 min read
Nov, 13, 2025
He Got Stuck In Elevator Before His Very First Surgery, And Proved Doctors Have The Best Sense Of Humor
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.