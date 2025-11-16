I Take Everyday Objects And Paint Them So That They Become Usable Artworks (20 New Pics)

Why not bring art closer to your everyday life? Enjoy it while drinking a glass of wine or looking into a mirror?

I’ve been painting on glass and other surfaces for over a year and I love it. I take everyday objects and paint them so they become usable artworks.

I love experimenting with different types of mediums to express myself. From realistic glass paintings to colorful and whimsical paintings on mirrors, I always try to find ways to bring art closer to us.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

