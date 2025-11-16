Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

by

If you’re up for something light, uplifting and badass all at the same time, Abii’s tattoos are just the thing you were looking for. She uses a combination of watercolor-like aesthetics, beautiful subjects like birds, trees and flowers and styles inspired by famous painters to create a powerful concoction of inkwork, and her increasing number of fans are fawning over them.

If you’re up for some more tattoo posts that Bored Panda has to offer, check them out: Have you heard of inkshaming? If you haven’t, this article is perfect to find out what it means. When you get exhausted by the bad tattoos, take a look at some good ones, like the ones by Ryan Ashley and Karol Rybakowski.

More info: Instagram

#1

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#2

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#3

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#4

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#5

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#6

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#7

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#8

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#9

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#10

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#11

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#12

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#13

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#14

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#15

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#16

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#17

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#18

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#19

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#20

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#21

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#22

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#23

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#24

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#25

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#26

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#27

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#28

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#29

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#30

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#31

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#32

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#33

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#34

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#35

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#36

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#37

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#38

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#39

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#40

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#41

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#42

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#43

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#44

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#45

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#46

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#47

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#48

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#49

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#50

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#51

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#52

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#53

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#54

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#55

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#56

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#57

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#58

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#59

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#60

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#61

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#62

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#63

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#64

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#65

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#66

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#67

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#68

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#69

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

#70

Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

Image source: abii_tattoo

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Woman Shares What Happens To Praised ‘Smart Kids’ When They Grow Up, And It’s Hard To Argue
3 min read
Nov, 13, 2025
homeland
The Homeland Episodes That Left Us Speechless
3 min read
Dec, 5, 2014
Star Trek Clips Taken Out of Context Makes the Show Unbelievably Different
3 min read
Oct, 28, 2017
39 Funny Images of Dogs With Eyebrows
3 min read
Nov, 11, 2025
These Pictures Will Make You Fall In Love With Medellin, Colombia
3 min read
Nov, 13, 2025
Five Shows To Watch When You’re Done Binging “Emily In Paris”
3 min read
Feb, 3, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.