Here Are 70 Painting-Like Tattoos By This Artist

If you’re up for something light, uplifting and badass all at the same time, Abii’s tattoos are just the thing you were looking for. She uses a combination of watercolor-like aesthetics, beautiful subjects like birds, trees and flowers and styles inspired by famous painters to create a powerful concoction of inkwork, and her increasing number of fans are fawning over them.
If you’re up for some more tattoo posts that Bored Panda has to offer, check them out: Have you heard of inkshaming? If you haven’t, this article is perfect to find out what it means. When you get exhausted by the bad tattoos, take a look at some good ones, like the ones by Ryan Ashley and Karol Rybakowski.
More info: Instagram
#1
Image source: abii_tattoo
#2
Image source: abii_tattoo
#3
Image source: abii_tattoo
#4
Image source: abii_tattoo
#5
Image source: abii_tattoo
#6
Image source: abii_tattoo
#7
Image source: abii_tattoo
#8
Image source: abii_tattoo
#9
Image source: abii_tattoo
#10
Image source: abii_tattoo
#11
Image source: abii_tattoo
#12
Image source: abii_tattoo
#13
Image source: abii_tattoo
#14
Image source: abii_tattoo
#15
Image source: abii_tattoo
#16
Image source: abii_tattoo
#17
Image source: abii_tattoo
#18
Image source: abii_tattoo
#19
Image source: abii_tattoo
#20
Image source: abii_tattoo
#21
Image source: abii_tattoo
#22
Image source: abii_tattoo
#23
Image source: abii_tattoo
#24
Image source: abii_tattoo
#25
Image source: abii_tattoo
#26
Image source: abii_tattoo
#27
Image source: abii_tattoo
#28
Image source: abii_tattoo
#29
Image source: abii_tattoo
#30
Image source: abii_tattoo
#31
Image source: abii_tattoo
#32
Image source: abii_tattoo
#33
Image source: abii_tattoo
#34
Image source: abii_tattoo
#35
Image source: abii_tattoo
#36
Image source: abii_tattoo
#37
Image source: abii_tattoo
#38
Image source: abii_tattoo
#39
Image source: abii_tattoo
#40
Image source: abii_tattoo
#41
Image source: abii_tattoo
#42
Image source: abii_tattoo
#43
Image source: abii_tattoo
#44
Image source: abii_tattoo
#45
Image source: abii_tattoo
#46
Image source: abii_tattoo
#47
Image source: abii_tattoo
#48
Image source: abii_tattoo
#49
Image source: abii_tattoo
#50
Image source: abii_tattoo
#51
Image source: abii_tattoo
#52
Image source: abii_tattoo
#53
Image source: abii_tattoo
#54
Image source: abii_tattoo
#55
Image source: abii_tattoo
#56
Image source: abii_tattoo
#57
Image source: abii_tattoo
#58
Image source: abii_tattoo
#59
Image source: abii_tattoo
#60
Image source: abii_tattoo
#61
Image source: abii_tattoo
#62
Image source: abii_tattoo
#63
Image source: abii_tattoo
#64
Image source: abii_tattoo
#65
Image source: abii_tattoo
#66
Image source: abii_tattoo
#67
Image source: abii_tattoo
#68
Image source: abii_tattoo
#69
Image source: abii_tattoo
#70
Image source: abii_tattoo
Follow Us