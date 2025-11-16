Artist Makes Surprisingly Realistic Tattoos, And Here Are His 55 Best Ones

Traditional, blackwork, tribal, abstract… there’s a vast variety of tattoo styles nowadays. However, artist Karol Rybakowski from Poland still manages to surprise you, even when you might feel like you’ve seen it all. Karol’s tattoos are so realistic that some may even mistake them as Photoshopped.

The 33-year-old tattoo artist has already gained recognition around the world with many happy customers and over 150K followers on Instagram. In the images below, check out some of his best tattoos, which include some well-known people and characters, movie shots, or even pets.

More info: Instagram | linktr.ee

#1

Image source: Karol Rybakowski

#2

Image source: Karol Rybakowski

#3

Image source: Karol Rybakowski

#4

Image source: Karol Rybakowski

#5

Image source: Karol Rybakowski

#6

Image source: Karol Rybakowski

#7

Image source: Karol Rybakowski

#8

Image source: Karol Rybakowski

#9

Image source: Karol Rybakowski

#10

Image source: Karol Rybakowski

#11

Image source: Karol Rybakowski

#12

Image source: Karol Rybakowski

#13

Image source: Karol Rybakowski

#14

Image source: Karol Rybakowski

#15

Image source: Karol Rybakowski

#16

Image source: Karol Rybakowski

#17

Image source: Karol Rybakowski

#18

Image source: Karol Rybakowski

#19

Image source: Karol Rybakowski

#20

Image source: Karol Rybakowski

#21

Image source: Karol Rybakowski

#22

Image source: Karol Rybakowski

#23

Image source: Karol Rybakowski

#24

Image source: Karol Rybakowski

#25

Image source: Karol Rybakowski

#26

Image source: Karol Rybakowski

#27

Image source: Karol Rybakowski

#28

Image source: Karol Rybakowski

#29

Image source: Karol Rybakowski

#30

Image source: Karol Rybakowski

#31

Image source: Karol Rybakowski

#32

Image source: Karol Rybakowski

#33

Image source: Karol Rybakowski

#34

Image source: Karol Rybakowski

#35

Image source: Karol Rybakowski

#36

Image source: Karol Rybakowski

#37

Image source: Karol Rybakowski

#38

Image source: Karol Rybakowski

#39

Image source: Karol Rybakowski

#40

Image source: Karol Rybakowski

#41

Image source: Karol Rybakowski

#42

Image source: Karol Rybakowski

#43

Image source: Karol Rybakowski

#44

Image source: Karol Rybakowski

#45

Image source: Karol Rybakowski

#46

Image source: Karol Rybakowski

#47

Image source: Karol Rybakowski

#48

Image source: Karol Rybakowski

#49

Image source: Karol Rybakowski

#50

Image source: Karol Rybakowski

#51

Image source: Karol Rybakowski

#52

Image source: Karol Rybakowski

#53

Image source: Karol Rybakowski

Patrick Penrose
Patrick Penrose
