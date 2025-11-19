Wildlife Photography By Ignacio Yúfera: 30 Images Of Animals In The Wild

by

Ignacio Yúfera is a wildlife photographer whose images bring the natural world to life in a way that feels both raw and intimate. His photos take us to wild places, from open fields to dense forests, where we can see animals in their natural habitat.

But Ignacio’s work goes beyond photography. He’s also dedicated to protecting nature, working with conservation groups like the Emberiza Fund to help preserve wildlife. Through his photos and efforts, he encourages others to appreciate and care for the world around them.

More info: Instagram | iyufera.com

#1 Pumas

Image source: ignacio_yufera

#2 Leopard

Image source: ignacio_yufera

#3 The Crested Owl (Lophostrix Cristata)

Image source: ignacio_yufera

#4 Brown Violetear (Colibri Delphinae)

Image source: ignacio_yufera

#5 Geoffroy’s Tamarin (Saguinus Geoffroyi)

Image source: ignacio_yufera

#6 Wine-Throated Hummingbird (Selasphorus Ellioti)

Image source: ignacio_yufera

#7 Red Panda (Ailurus Fulgens)

Image source: ignacio_yufera

#8 A Male Of The “Nominal” Morph Of The Red-Headed Poison-Frog (Ranitomeya Fantastica)

Image source: ignacio_yufera

#9 Plumed Basilisk (Basiliscus Plumifrons)

Image source: ignacio_yufera

#10 Masked Trogon (Trogon Personatus)

Image source: ignacio_yufera

#11 Violet Sabrewing (Campylopterus Hemileucurus)

Image source: ignacio_yufera

#12 Blue-Gray Tanager (Thraupis Episcopus)

Image source: ignacio_yufera

#13 Bang’s Mountain Squirrel (Syntheoscirius Brochus)

Image source: ignacio_yufera

#14 Common Buzzard (Buteo Buteo)

Image source: ignacio_yufera

#15 Central American Clouded Oncilla (Leopardus Pardinoides)

Image source: ignacio_yufera

#16 Golden Monkey

Image source: ignacio_yufera

#17 Orange-Breasted Sunbird (Anthobaphes Violacea)

Image source: ignacio_yufera

#18 The Angolan Colobus (Colobus Angolensis)

Image source: ignacio_yufera

#19 L’hoest’s Monkey (Cercopithecus Lhoesti)

Image source: ignacio_yufera

#20 Common Genet (Genetta Genetta)

Image source: ignacio_yufera

#21 Powder-Blue Morph Of The Strawberry Poison-Frog (Oophaga Pumilio)

Image source: ignacio_yufera

#22 Immature Ornate Hawk-Eagle (Spizaetus Ornatus)

Image source: ignacio_yufera

#23 Female (Top) And Male Acorn Woodpecker (Melanerpes Formicivorus)

Image source: ignacio_yufera

#24 Yellow-Thighed Brushfinch (Atlapetes Tibialis)

Image source: ignacio_yufera

#25 Female Eastern Gorilla (Gorilla Beringei)

Image source: ignacio_yufera

#26 Eastern Patas Monkey (Erythrocebus Patas Phyrronotus)

Image source: ignacio_yufera

#27 Shoebill (Balaeniceps Rex)

Image source: ignacio_yufera

#28 Angolan Colobus (Colobus Angolensis)

Image source: ignacio_yufera

#29 An Orange Island Morph Of The Strawberry Poison-Frog (Oophaga Pumilio)

Image source: ignacio_yufera

#30 L’hoest’s Monkey (Allochrocebus Lhoesti)

Image source: ignacio_yufera

