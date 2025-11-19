Wildlife Photography By Ignacio Yúfera: 30 Images Of Animals In The Wild

Ignacio Yúfera is a wildlife photographer whose images bring the natural world to life in a way that feels both raw and intimate. His photos take us to wild places, from open fields to dense forests, where we can see animals in their natural habitat.
But Ignacio’s work goes beyond photography. He’s also dedicated to protecting nature, working with conservation groups like the Emberiza Fund to help preserve wildlife. Through his photos and efforts, he encourages others to appreciate and care for the world around them.
More info: Instagram | iyufera.com
#1 Pumas
#2 Leopard
#3 The Crested Owl (Lophostrix Cristata)
#4 Brown Violetear (Colibri Delphinae)
#5 Geoffroy’s Tamarin (Saguinus Geoffroyi)
#6 Wine-Throated Hummingbird (Selasphorus Ellioti)
#7 Red Panda (Ailurus Fulgens)
#8 A Male Of The “Nominal” Morph Of The Red-Headed Poison-Frog (Ranitomeya Fantastica)
#9 Plumed Basilisk (Basiliscus Plumifrons)
#10 Masked Trogon (Trogon Personatus)
#11 Violet Sabrewing (Campylopterus Hemileucurus)
#12 Blue-Gray Tanager (Thraupis Episcopus)
#13 Bang’s Mountain Squirrel (Syntheoscirius Brochus)
#14 Common Buzzard (Buteo Buteo)
#15 Central American Clouded Oncilla (Leopardus Pardinoides)
#16 Golden Monkey
#17 Orange-Breasted Sunbird (Anthobaphes Violacea)
#18 The Angolan Colobus (Colobus Angolensis)
#19 L’hoest’s Monkey (Cercopithecus Lhoesti)
#20 Common Genet (Genetta Genetta)
#21 Powder-Blue Morph Of The Strawberry Poison-Frog (Oophaga Pumilio)
#22 Immature Ornate Hawk-Eagle (Spizaetus Ornatus)
#23 Female (Top) And Male Acorn Woodpecker (Melanerpes Formicivorus)
#24 Yellow-Thighed Brushfinch (Atlapetes Tibialis)
#25 Female Eastern Gorilla (Gorilla Beringei)
#26 Eastern Patas Monkey (Erythrocebus Patas Phyrronotus)
#27 Shoebill (Balaeniceps Rex)
#28 Angolan Colobus (Colobus Angolensis)
#29 An Orange Island Morph Of The Strawberry Poison-Frog (Oophaga Pumilio)
#30 L’hoest’s Monkey (Allochrocebus Lhoesti)
