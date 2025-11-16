We Wanted To Know How These US Presidents Looked As Children, So We Used A.I. To Find Out (19 Pics)

by

Most people know what the current president, Joe Biden, looked like as a kid. But what about past presidents? In this article, we will take a look at what some of the most famous United States presidents looked like as children. Some of them may surprise you! We at ‘historicly’ have re-created their portraits and reimagined them as kids & also, using AI techniques, we have animated all of the images.

﻿More info: YouTube | Historiclytv.com

#1 James K. Polk Reimagined As A Teenager

#2 Abraham Lincoln Reimagined As A Teenager

#3 James Madison Reimagined As A Teenager

#4 Ulysess S. Grant Reimagined As Teenager

#5 Thomas Jefferson Reimagined As Teenager

#6 James Monroe Reimagined As A Child

#7 Martin Van Buren Reimagined As A Teenager

#8 John Tyler Reimagined As A Teenager

#9 Andrew Johnson Reimagined As A Child

#10 Chester Arthur Reimagined As A Teenager

#11 Zachary Taylor Reimagined As Teenager

#12 Franklin Pierce Reimagined As A Teenager

#13 Millard Fillmore Reimagined As Teenager

#14 William Henry Harrison Reimagined As A Teenager

#15 James A. Garfield As Teenager

#16 John Adams Reimagined As A Teenager

#17 John Quincy Adams Reimagined As A Child

#18 Andrew Jackson Reimagined As A Child

#19 James Buchanan Reimagined As A Teenager

