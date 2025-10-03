This Illustrator Builds Hauntingly Beautiful Worlds Where Science Meets Imagination (33 Pics)

Meet Chrigel Farner, a Swiss-born illustrator now based in Berlin, who doesn’t just draw — he builds entire worlds on paper. His art feels like what would happen if science, stories, and pure imagination all decided to throw a party together.

With roots in scientific illustration back in Zürich, Farner mixes unexpected influences: delicate Japanese woodcuts, timeless classical painting, the messy beauty of nature, and even the rhythm of music. The result? A bold style that’s instantly recognizable, brimming with energy and personality.

More info: Instagram | chrigelfarner.com

#1

Image source: Chrigel Farner

#2

Image source: Chrigel Farner

#3

Image source: Chrigel Farner

#4

Image source: Chrigel Farner

#5

Image source: Chrigel Farner

#6

Image source: Chrigel Farner

#7

Image source: Chrigel Farner

#8

Image source: Chrigel Farner

#9

Image source: Chrigel Farner

#10

Image source: Chrigel Farner

#11

Image source: Chrigel Farner

#12

Image source: Chrigel Farner

#13

Image source: Chrigel Farner

#14

Image source: Chrigel Farner

#15

Image source: Chrigel Farner

#16

Image source: Chrigel Farner

#17

Image source: Chrigel Farner

#18

Image source: Chrigel Farner

#19

Image source: Chrigel Farner

#20

Image source: Chrigel Farner

#21

Image source: Chrigel Farner

#22

Image source: Chrigel Farner

#23

Image source: Chrigel Farner

#24

Image source: Chrigel Farner

#25

Image source: Chrigel Farner

#26

Image source: Chrigel Farner

#27

Image source: Chrigel Farner

#28

Image source: Chrigel Farner

#29

Image source: Chrigel Farner

#30

Image source: Chrigel Farner

#31

Image source: Chrigel Farner

#32

Image source: Chrigel Farner

#33

Image source: Chrigel Farner

