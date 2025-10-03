This Illustrator Builds Hauntingly Beautiful Worlds Where Science Meets Imagination (33 Pics)

Meet Chrigel Farner, a Swiss-born illustrator now based in Berlin, who doesn’t just draw — he builds entire worlds on paper. His art feels like what would happen if science, stories, and pure imagination all decided to throw a party together.
With roots in scientific illustration back in Zürich, Farner mixes unexpected influences: delicate Japanese woodcuts, timeless classical painting, the messy beauty of nature, and even the rhythm of music. The result? A bold style that’s instantly recognizable, brimming with energy and personality.
More info: Instagram | chrigelfarner.com
#1
Image source: Chrigel Farner
#2
Image source: Chrigel Farner
#3
Image source: Chrigel Farner
#4
Image source: Chrigel Farner
#5
Image source: Chrigel Farner
#6
Image source: Chrigel Farner
#7
Image source: Chrigel Farner
#8
Image source: Chrigel Farner
#9
Image source: Chrigel Farner
#10
Image source: Chrigel Farner
#11
Image source: Chrigel Farner
#12
Image source: Chrigel Farner
#13
Image source: Chrigel Farner
#14
Image source: Chrigel Farner
#15
Image source: Chrigel Farner
#16
Image source: Chrigel Farner
#17
Image source: Chrigel Farner
#18
Image source: Chrigel Farner
#19
Image source: Chrigel Farner
#20
Image source: Chrigel Farner
#21
Image source: Chrigel Farner
#22
Image source: Chrigel Farner
#23
Image source: Chrigel Farner
#24
Image source: Chrigel Farner
#25
Image source: Chrigel Farner
#26
Image source: Chrigel Farner
#27
Image source: Chrigel Farner
#28
Image source: Chrigel Farner
#29
Image source: Chrigel Farner
#30
Image source: Chrigel Farner
#31
Image source: Chrigel Farner
#32
Image source: Chrigel Farner
#33
Image source: Chrigel Farner
Follow Us