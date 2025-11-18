My 18 Crocheted Animal Hats That Found Fans Among Celebrities

I’ve been crocheting animal hats for the last 12 years. It started out because my youngest child loved wearing silly hats so he asked me to make random creatures. Then all his friends wanted one, then complete strangers. I started selling them on Etsy.

I’ve sold over 500 hats of various designs. Henry Cavill even owns one of my lion hats, which he wore while running a marathon.

#1

