50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

by

Millennials, Gen Z, and boomers fighting, presents from Santa, and shopping—these are some of the topics of Yanni Davros, the mastermind and well, the pen, behind Prolific Pen Comics.

Inspired by real-life people and situations, Yanni draws fun comics that can brighten up anyone’s day and make us nod in agreement. Especially when it comes to the notorious nail clipping aiming straight for your face as you do your nails, your dog digging in your backyard, or trying out the new air fryer. Bored Panda reached out to Yanni to have a chat and a few laughs, which you can read in the article as you vote for your favorite images.

More info: Instagram | Prolific Pen Comics

#1

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#2

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#3

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#4

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#5

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#6

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#7

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#8

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#9

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#10

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#11

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#12

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#13

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#14

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#15

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#16

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#17

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#18

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#19

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#20

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#21

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#22

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#23

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#24

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#25

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#26

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#27

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#28

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#29

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#30

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#31

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#32

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#33

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#34

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#35

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#36

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#37

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#38

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#39

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#40

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#41

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#42

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#43

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#44

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#45

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#46

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#47

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#48

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#49

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

#50

50 Light-Hearted Comics With A Sudden Twist By Yanni Davros

Image source: prolificpencomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Father And Son, 15, Lose Their Lives In A Tragic Incident While Zip-Lining During Vacation
3 min read
Nov, 6, 2025
Abortion Clinic Employee Shares How Some Pro-Life Women Act When They Come In As Customers
3 min read
Nov, 14, 2025
A Series of Unfortunate Events, "The Reptile Room" Parts One & Two
A Series of Unfortunate Events Review: “The Reptile Room” Continues the Netflix Magic
3 min read
Jan, 16, 2017
16 Celebrities Whose Moral Compass Makes This World a Better Place
3 min read
Nov, 14, 2025
People Share Their Unfortunate Name Stories After Amy Schumer Changes Her Baby’s Name Because It Sounded Like “Genital”
3 min read
Nov, 14, 2025
40 Times People Ordered Things Online But Received Something So Awful, They Just Had To Share (New Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.