50 Powerful Illustrations By Japanese Artist That Will Make You Think

A picture is worth a thousand words… At least that’s exactly how people feel when seeing illustrations by a mysterious Japanese artist Avogado6.

The illustrator and video editor don’t share many personal details about his life. “I am an ordinary person who likes chemistry,” he writes on his Twitter profile, but the meaningful drawings of the artist are far from ordinary.

Avogado6 manages to create sentimental, vivid images by drawing feelings and emotions that might seem hard to describe with words. And sometimes his sad drawings don’t really need an explanation, as they convey the emotions so well, often hiding a harsh social issue behind them.

The artist has more than 650k followers on Twitter and has published two books. And his success is sure to grow bigger with time, as this Japanese art maestro delivers new deep meaning illustrations very often, deciphering problems with society and our inner fears better with each one.

#1

Image source: avogado6

#2

Image source: avogado6

#3

Image source: avogado6

#4

Image source: avogado6

#5

Image source: avogado6

#6

Image source: avogado6

#7

Image source: avogado6

#8

Image source: avogado6

#9

Image source: avogado6

#10

Image source: avogado6

#11

Image source: avogado6

#12

Image source: avogado6

#13

Image source: avogado6

#14

Image source: avogado6

#15

Image source: avogado6

#16

Image source: avogado6

#17

Image source: avogado6

#18

Image source: avogado6

#19

Image source: avogado6

#20

Image source: avogado6

#21

Image source: avogado6

#22

Image source: avogado6

#23

Image source: avogado6

#24

Image source: avogado6

#25

Image source: avogado6

#26

Image source: avogado6

#27

Image source: avogado6

#28

Image source: avogado6

#29

Image source: avogado6

#30

Image source: avogado6

#31

Image source: avogado6

#32

Image source: avogado6

#33

Image source: avogado6

#34

Image source: avogado6

#35

Image source: avogado6

#36

Image source: avogado6

#37

Image source: avogado6

#38

Image source: avogado6

#39

Image source: avogado6

#40

Image source: avogado6

#41

Image source: avogado6

#42

Image source: avogado6

#43

Image source: avogado6

#44

Image source: avogado6

#45

Image source: avogado6

#46

Image source: avogado6

#47

Image source: avogado6

#48

Image source: avogado6

#49

Image source: avogado6

#50

Image source: avogado6

Patrick Penrose
