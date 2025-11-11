This Artist Creates Miniature Animals In Bottles

Kim Wedlock is a 25-year-old British artist who creates miniature animals in bottles. All of her artwork is both adorable and unique and a beautiful gift for anyone.

She does a different collection of animals for every season and she even does customs.

More info: Etsy

