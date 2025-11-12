I Challenged Myself To Fold A Mini Origami Every Day For A Year

by

I wanted to get better at taking photos and I’m super into origami.

So I decided to fold 1 origami figure every day of 2018. But each figure is tiny. Like “I have to use tweezers” tiny. 

More info: Instagram

#1

I Challenged Myself To Fold A Mini Origami Every Day For A Year

Image source: Ross Symons

Patrick Penrose
Patrick Penrose
