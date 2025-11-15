Natural Vs. Makeup: Instagram Account Showcases These Asian Transformations That Will Probably Make You Question Reality (30 Pics)

Makeup has been a very talked-about topic lately. A lot of people are discussing what amount of it is ok and what is too much. At the end of the day, it depends on the person wearing it. It does have the reputation of making people look different than they look. I mean, that’s kind of the point of putting it on. However, the transformations we’re about to share with you leave you pretty stunned and even make you question reality a little bit.

The Instagram account Asian Makeup gathers transformation videos from all over the internet and posts them for us to enjoy and marvel at. We not only see women change their look radically, but men also join in the fun this time!

More info: Instagram

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

