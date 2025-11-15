Designers Were Challenged To Imagine Ads In Unexpected Places And Here’s The Result (30 Pics)

Most of us don’t like ads. People usually think they’re obnoxious, too colorful, and can ruin many good-looking things like houses, streets, websites, etc. However, ads are crucial for many businesses out there. They help spread the word about your company, product, or services to the masses. Without advertisement, the world would be a much different place. But what if ads were almost everywhere?

The designers of Designcrowd were challenged to place ads in the most unexpected places, like on animals, celebrities, and even historical monuments. The result really puts things in perspective and will probably make you laugh.

#1

Image source: designcrowd

#2

Image source: designcrowd

#3

Image source: designcrowd

#4

Image source: designcrowd

#5

Image source: designcrowd

#6

Image source: designcrowd

#7

Image source: designcrowd

#8

Image source: designcrowd

#9

Image source: designcrowd

#10

Image source: designcrowd

#11

Image source: designcrowd

#12

Image source: designcrowd

#13

Image source: designcrowd

#14

Image source: designcrowd

#15

Image source: designcrowd

#16

Image source: designcrowd

#17

Image source: designcrowd

#18

Image source: designcrowd

#19

Image source: designcrowd

#20

Image source: designcrowd

#21

Image source: designcrowd

#22

Image source: designcrowd

#23

Image source: designcrowd

#24

Image source: designcrowd

#25

Image source: designcrowd

#26

Image source: designcrowd

#27

Image source: designcrowd

#28

Image source: designcrowd

#29

Image source: designcrowd

#30

Image source: designcrowd

