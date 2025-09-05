42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

by

Marc Bilgrey is a British cartoonist celebrated for his sharp one-panel cartoons that distill everyday absurdities into quick bursts of humor. With a minimalist black-and-white style, his work captures the quirks of modern life, from office culture to seasonal gripes, always with a witty twist.

As he told Bored Panda, his inspiration doesn’t come from a mountaintop sage but rather from “daily life, along with the odd and absurd things that we humans say and do.” Influenced by generations of great cartoonists and humorists, Bilgrey’s strength lies in finding comedy in the ordinary and delivering it with clarity, precision, and a dash of playful irony.

More info: Instagram | marcbilgrey.com | Facebook

#1

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#2

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#3

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#4

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#5

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#6

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#7

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#8

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#9

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#10

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#11

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#12

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#13

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#14

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#15

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#16

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#17

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#18

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#19

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#20

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#21

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#22

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#23

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#24

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#25

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#26

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#27

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#28

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#29

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#30

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#31

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#32

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#33

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#34

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#35

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#36

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#37

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#38

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#39

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#40

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#41

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

#42

42 New One-Panel Cartoons By Marc Bilgrey That Find Humor In Life’s Little Moments

Image source: marcbilgrey

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Better Call Saul
Better Call Saul Review: Closer Than We’ve Ever Been Before
3 min read
Mar, 29, 2016
The Very Handy Dragon Guide and Family Tree
3 min read
Sep, 1, 2017
Black Panther: Wakanda Forever Has Surpassed $500 Million Globally
3 min read
Nov, 25, 2022
Brothers & Sisters 3.13 “It’s Not Easy Being Green” Recap
3 min read
Jan, 23, 2009
Comic Book Cartoons From the ’90s You Forgot All About
3 min read
Sep, 13, 2017
10 Reasons Why the Original MacGyver Outshines the Reboot
3 min read
Nov, 14, 2016
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.