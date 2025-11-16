This Artist Continues To Make Humorous Comics Without Using A Single Word, And Here Are His 30 Newest Ones

If you feel tired of reading long comic strips but still want a good laugh, well, today is your lucky day, because we are sharing new comics of Chilean cartoonist Karlo Ferdon. He is one of those artists who is able to make people laugh without using a single word.

These one-panel comics convey humorous messages through illustrated silly situations that can be understood at first glance. As Karlo wrote previously, his “ideas come randomly but the ‘secret’ formula is pretty much putting the characters in everyday situations and having absurd results with a touch of surprise.”

More info: Instagram | twitter.com | Facebook | patreon.com

#1

Image source:  karloferdon

#2

Image source:  karloferdon

#3

Image source:  karloferdon

#4

Image source:  karloferdon

#5

Image source:  karloferdon

#6

Image source:  karloferdon

#7

Image source:  karloferdon

#8

Image source:  karloferdon

#9

Image source:  karloferdon

#10

Image source:  karloferdon

#11

Image source:  karloferdon

#12

Image source:  karloferdon

#13

Image source:  karloferdon

#14

Image source:  karloferdon

#15

Image source:  karloferdon

#16

Image source:  karloferdon

#17

Image source:  karloferdon

#18

Image source:  karloferdon

#19

Image source:  karloferdon

#20

Image source:  karloferdon

#21

Image source:  karloferdon

#22

Image source:  karloferdon

#23

Image source:  karloferdon

#24

Image source:  karloferdon

#25

Image source:  karloferdon

#26

Image source:  karloferdon

#27

Image source:  karloferdon

#28

Image source:  karloferdon

#29

Image source:  karloferdon

#30

Image source:  karloferdon

