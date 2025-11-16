30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

by

With even more new comics this time, “Dino and comics” is returning on Bored Panda for yet another part (click here for part 1 and part 2)! Two adorable dinosaurs that are simply trying to navigate through complex human (or should we say dinosaur?) emotions and only have each other for support are the stars of the series written by James and illustrated by K.

The dinosaurs occasionally appear to be struggling to overcome their problems, despite their best efforts, and this illustrates to us how difficult it can be to make changes in our lives or break bad habits at times.

The series depicts mental illness in a realistic way and urges viewers to support those who might be struggling as well.

More info: dinosandcomics.com | Facebook | Instagram

#1

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#2

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#3

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#4

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#5

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#6

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#7

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#8

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#9

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#10

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#11

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#12

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#13

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#14

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#15

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#16

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#17

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#18

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#19

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#20

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#21

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#22

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#23

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#24

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#25

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#26

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#27

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#28

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#29

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

#30

30 Honest Comics About Mental Health Illustrated With Dinosaurs (New Pics)

Image source: dinosandcomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
139 Uplifting Quotes For When You Need A Little Pick-Me-Up
3 min read
Nov, 15, 2025
La Tempesta Di Mare: My Illustration Inspired By Vivaldi
3 min read
Nov, 16, 2025
Bryan Cranston and Aaron Paul Want to Appears in Better Call Saul Season 6
3 min read
May, 13, 2020
“Teddy Did What?”: My True-Ish Tale Of A Beloved Bear
3 min read
Sep, 23, 2025
My Abstract Deep Emotional Drawings Using Black Ball Pen
3 min read
Nov, 15, 2025
Kellyanne Conway Gets Compared To Iron Maiden Mascot “Eddie”
3 min read
Feb, 11, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.