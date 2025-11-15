Artist Makes Funny And Minimalist One-Panel Comics (30 New Pics)

If you’re looking for a little something to brighten your day, may we suggest these minimalist one-panel comics by Karlo Ferdon? For quite a few years Karlo has been creating these wordless, (mostly) black and white pieces all centered around ridiculous and almost surreal or dream-like situations where humans are merged with objects or inanimate objects act like humans of our modern-day world.

Ferdon just enjoys sharing his work on social media. In his last interview with Bored Panda, he shared, “In all truth, I can only say that generally, people tend to react to my work very well. Of course, there are always those who do not understand the joke at all or understand the opposite of what the cartoon tries to say or portray, but it is something that usually happens when making humorous comics without any words.”

Ferdon’s work has been previously featured on Bored Panda, and if you’d like to see more of it, you can click herehere, here, and here.

More info: Facebook | Instagram | twitter.com

#1

Image source: karloferdon

#2

Image source: karloferdon

#3

Image source: karloferdon

#4

Image source: karloferdon

#5

Image source: karloferdon

#6

Image source: karloferdon

#7

Image source: karloferdon

#8

Image source: karloferdon

#9

Image source: karloferdon

#10

Image source: karloferdon

#11

Image source: karloferdon

#12

Image source: karloferdon

#13

Image source: karloferdon

#14

Image source: karloferdon

#15

Image source: karloferdon

#16

Image source: karloferdon

#17

Image source: karloferdon

#18

Image source: karloferdon

#19

Image source: karloferdon

#20

Image source: karloferdon

#21

Image source: karloferdon

#22

Image source: karloferdon

#23

Image source: karloferdon

#24

Image source: karloferdon

#25

Image source: karloferdon

#26

Image source: karloferdon

#27

Image source: karloferdon

#28

Image source: karloferdon

#29

Image source: karloferdon

#30

Image source: karloferdon

