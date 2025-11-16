This Artist Makes Humorous One-Panel Comics Without Using A Single Word (30 New Pics)

If you’re a long-time Bored Panda reader, this Chilean cartoonist Karlo Ferdon is probably a familiar name to you. He creates wordless and minimalist, yet eloquent one-panel comics that, we believe, can make you smile.

The artist has previously told us that the ideas for illustrations come to him randomly but his ‘secret’ formula is “pretty much putting the characters in everyday situations and having absurd results with a touch of surprise.”

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | patreon.com

#1

Image source: karloferdon

#2

Image source: karloferdon

#3

Image source: karloferdon

#4

Image source: karloferdon

#5

Image source: karloferdon

#6

Image source: karloferdon

#7

Image source: karloferdon

#8

Image source: karloferdon

#9

Image source: karloferdon

#10

Image source: karloferdon

#11

Image source: karloferdon

#12

Image source: karloferdon

#13

Image source: karloferdon

#14

Image source: karloferdon

#15

Image source: karloferdon

#16

Image source: karloferdon

#17

Image source: karloferdon

#18

Image source: karloferdon

#19

Image source: karloferdon

#20

Image source: karloferdon

#21

Image source: karloferdon

#22

Image source: karloferdon

#23

Image source: karloferdon

#24

Image source: karloferdon

#25

Image source: karloferdon

#26

Image source: karloferdon

#27

Image source: karloferdon

#28

Image source: karloferdon

#29

Image source: karloferdon

#30

Image source: karloferdon

Patrick Penrose
