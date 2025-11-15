50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

by

Tex-Mex restaurant El Arroyo, in Austin, Texas, offers more than what’s on the menu—it also puts up the wittiest signs that are sure to make everyone’s day.

El Arroyo took up this “hobby” in the early ’80s, and much like LeBron James, it is still going strong after all these years in the game.

We at Bored Panda have already covered these signs here and here, but since it brings so much joy to the community (and the Internet), we decided to make a new piece sharing some of El Arroyo’s latest gems. Enjoy!

#1

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#2

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#3

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#4

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#5

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#6

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#7

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#8

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#9

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#10

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#11

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#12

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#13

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#14

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#15

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#16

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#17

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#18

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#19

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#20

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#21

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#22

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#23

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#24

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#25

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#26

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#27

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#28

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#29

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#30

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#31

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#32

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#33

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#34

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#35

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#36

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#37

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#38

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#39

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#40

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#41

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#42

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#43

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#44

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#45

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#46

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#47

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#48

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#49

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

#50

50 Funny Signs By The Legendary Tex-Mex Restaurant, El Arroyo (New Pics)

Image source: elarroyo_atx

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Recap – Fringe 2.05: Dream Logic
3 min read
Oct, 17, 2009
Hair Salon Teaches Dads How To Do Their Daughters’ Hair By Offering Beer
3 min read
Nov, 11, 2025
3D-Printed Sundial Displays Time Like A Digital Clock
3 min read
Nov, 11, 2025
Hey Pandas, What Is Your Dream Type (Of Partner)? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Is Anthony Bourdain’s Parts Unknown a Fake?
3 min read
Jun, 16, 2017
5 Famous Brands Twist Up Their Logos To Encourage Social Distancing
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.