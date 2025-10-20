78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

by

Say what you want about the internet, but netizens love to laugh. There’s so much quality, humorous content shared on social media every single day that it’s hard to keep track. But if you stick to just one or two social networks, you might not be aware of the stuff that’s being posted elsewhere.

‘Really Dumb Tweets’ is an Instagram account that shares some of the most hilarious and weirdest things posted on X (formerly Twitter). Today, we’re featuring some of the freshest funny tweets to give you a taste of how ridiculous the world can be. Check out the pics below!

#1

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#2

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#3

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: kycarrerolopez

#4

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: nitsohara

#5

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#6

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: mcamilaapx

#7

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#8

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#9

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: luyandaxhamfu_

#10

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#11

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#12

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#13

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#14

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#15

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#16

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#17

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: primawesome

#18

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#19

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#20

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#21

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#22

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: AuthorAbbyJim

#23

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#24

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#25

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: UnburntWitch

#26

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#27

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#28

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#29

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#30

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#31

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#32

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#33

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#34

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: HenpeckedHal

#35

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: drivingmemadi

#36

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#37

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#38

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#39

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: cydbeer

#40

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#41

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#42

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#43

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#44

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#45

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: ElyKreimendahl

#46

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#47

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#48

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#49

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#50

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: Muscles__McGee

#51

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#52

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#53

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: jeanettehayes

#54

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#55

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#56

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#57

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#58

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#59

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#60

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#61

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#62

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: DadandBuried

#63

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#64

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#65

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#66

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: mandalynns23

#67

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#68

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#69

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#70

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#71

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#72

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#73

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#74

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#75

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#76

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#77

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

#78

78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)

Image source: reallydumbtweets

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
America's Got Talent Morgan
What is the Golden Buzzer on America’s Got Talent?
3 min read
Sep, 1, 2022
The Middle
The Middle Season 6 Episode 16 Review: “Flirting with Disaster”
3 min read
Mar, 5, 2015
Oprah Tells Jimmy Kimmel Why She Doesn’t Have Time For Tweeting Back At Trump
3 min read
Feb, 24, 2018
7 New Apple TV+ Shows You Have To Add To Your Watchlist
3 min read
Apr, 17, 2024
Trailer for Jason Bateman Netflix Series OZARK Looks Insane
3 min read
May, 25, 2017
Lucifer
Lucifer: Maze Chases Bounty to Canada. Chloe and Lucifer Worries.
3 min read
Oct, 17, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.