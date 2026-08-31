This Page Shared 50 Funniest Animal Photos That Deserve A Comedy Award

Timing can turn an ordinary photo into something unforgettable, and the “Perfectly Timed Photos” collection on Know Your Meme is full of 10/10 shots capturing some of the most unexpected moments.
The gallery has grown into a huge archive of more than 1,500 images submitted and collected over the years. While browsing through it, we noticed that some of the most entertaining examples feature animals – and it’s easy to see why. They rarely cooperate with the camera, making it even more satisfying when someone captures the perfect split second.
For this list, we selected 50 of our favorite photos featuring both domestic animals and wildlife caught at just the right moment. Some are hilarious, some surprising, and others might make you look twice to figure out what’s really going on.
Scroll down to check them out and let us know which photo deserves the top spot!
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