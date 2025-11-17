50 Epic and Hilarious Design Fails, As Shared On This Online Group

Good design, when executed properly, draws away from itself, a good chair shouldn’t make you feel where it begins and ends, and a good user interface should not confuse and annoy. But for every ingenious solution, there are ten products that mostly just raise questions.
The “Design Failures” Instagram account shares prime examples of why it’s best to leave making stuff up to professionals. So get comfortable with your best chair, sofa, or stool and scroll through this list of mistakes, bad ideas made real, and downright failures. We also got in touch with Dáithí, who manages the account. Be sure to upvote your favorites and comment your thoughts below.
More info: Instagram
#1
Image source: designfailures
#2
Image source: designfailures
#3
Image source: designfailures
#4
Image source: designfailures
#5
Image source: designfailures
#6
Image source: designfailures
#7
Image source: designfailures
#8
Image source: designfailures
#9
Image source: designfailures
#10
Image source: designfailures
#11
Image source: designfailures
#12
Image source: designfailures
#13
Image source: designfailures
#14
Image source: designfailures
#15
Image source: designfailures
#16
Image source: designfailures
#17
Image source: designfailures
#18
Image source: designfailures
#19
Image source: designfailures
#20
Image source: designfailures
#21
Image source: designfailures
#22
Image source: designfailures
#23
Image source: designfailures
#24
Image source: designfailures
#25
Image source: designfailures
#26
Image source: designfailures
#27
Image source: designfailures
#28
Image source: designfailures
#29
Image source: designfailures
#30
Image source: designfailures
#31
Image source: designfailures
#32
Image source: designfailures
#33
Image source: designfailures
#34
Image source: designfailures
#35
Image source: designfailures
#36
Image source: designfailures
#37
Image source: designfailures
#38
Image source: designfailures
#39
Image source: designfailures
#40
Image source: designfailures
#41
Image source: designfailures
#42
Image source: designfailures
#43
Image source: designfailures
#44
Image source: designfailures
#45
Image source: designfailures
#46
Image source: designfailures
#47
Image source: designfailures
#48
Image source: designfailures
#49
Image source: designfailures
#50
Image source: designfailures
Follow Us