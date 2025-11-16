50 Of The Most Interesting Facts About Our World, As Shared By This Instagram Account

One way to make life more fulfilling and exciting is to simply have an open mind. A lifelong curiosity and an unquenchable thirst for knowledge can let you reinvent yourself repeatedly. After all, there’s always something new you can learn, even though sometimes it may be hard to find the energy and motivation to keep going.
Thanks to the Facts by Guff Instagram account, we can receive our daily dose of knowledge by reading the completely random, unexpected, and unusual tidbits of information they share every day. Whether it’s enlightening their followers about goosebumps, baby elephants, or diamond rain, it certainly triggers a desire to know more.
Bored Panda has collected some of the best facts from the page, so continue scrolling and upvote the ones you might not have known about! Although just to warn you—once you get started, you’ll probably want to keep reading until your curiosity is satisfied.
Psst! Be sure to check our previous posts full of cool and interesting trivia right here, here, and here.
#1
Image source: facts
#2
Image source: facts
#3
Image source: facts
#4
Image source: facts
#5
Image source: facts
#6
Image source: facts
#7
Image source: facts
#8
Image source: facts
#9
Image source: facts
#10
Image source: facts
#11
Image source: facts
#12
Image source: facts
#13
Image source: facts
#14
Image source: facts
#15
Image source: facts
#16
Image source: facts
#17
Image source: facts
#18
Image source: facts
#19
Image source: facts
#20
Image source: facts
#21
Image source: facts
#22
Image source: facts
#23
Image source: facts
#24
Image source: facts
#25
Image source: facts
#26
Image source: facts
#27
Image source: facts
#28
Image source: facts
#29
Image source: facts
#30
Image source: facts
#31
Image source: facts
#32
Image source: facts
#33
Image source: facts
#34
Image source: facts
#35
Image source: facts
#36
Image source: facts
#37
Image source: facts
#38
Image source: facts
#39
Image source: facts
#40
Image source: facts
#41
Image source: facts
#42
Image source: facts
#43
Image source: facts
#44
Image source: facts
#45
Image source: facts
#46
Image source: facts
#47
Image source: facts
#48
Image source: facts
#49
Image source: facts
#50
Image source: facts
Follow Us