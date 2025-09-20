The Chaos And Comedy Of Retail: 47 Relatable Comics By Stephen Beals (New Pics)

STBeals’ “Working in Retail, Adult Children” comics cut straight to the core of what it feels like to work in customer service, blending humor with the all-too-familiar frustrations of the job. Each strip lays out the daily absurdities of retail life, from customers who refuse to read signs to managers who pile on rules nobody asked for, and coworkers who are just trying to hold it together.

The art may be simple, but the impact is sharp, making every punchline land with that mix of laughter and shared pain. For anyone who has ever worked a register or stocked a shelf, these comics are a reminder that you are not alone, and that sometimes the only way through the chaos is to laugh at it.

More info: Instagram | stbeals.com | Facebook | x.com | gocomics.com

Patrick Penrose
