This Artist Created 40 New Comics That People Working In Retail Will Probably Relate To

Do any of you have experience working in retail? If yes, you will probably find the comics we’ve selected for you today quite relatable. If not, you can get a glimpse into the reality of working in the customer service field and gain a better understanding of what people in that line of work deal with on a daily basis.

Many of our regular readers will be familiar with the comic series by Stephen Beals. We’ve featured numerous strips by him in our previous Bored Panda posts, so be sure to check them out. This time, we’d like to share with you only the most recent works by the artist, who posts new comics daily.

More info: Instagram | stbeals.com | twitter.com | Facebook

#1

Image source: stbeals

#2

Image source: stbeals

#3

Image source: stbeals

#4

Image source: stbeals

#5

Image source: stbeals

#6

Image source: stbeals

#7

Image source: stbeals

#8

Image source: stbeals

#9

Image source: stbeals

#10

Image source: stbeals

#11

Image source: stbeals

#12

Image source: stbeals

#13

Image source: stbeals

#14

Image source: stbeals

#15

Image source: stbeals

#16

Image source: stbeals

#17

Image source: stbeals

#18

Image source: stbeals

#19

Image source: stbeals

#20

Image source: stbeals

#21

Image source: stbeals

#22

Image source: stbeals

#23

Image source: stbeals

#24

Image source: stbeals

#25

Image source: stbeals

#26

Image source: stbeals

#27

Image source: stbeals

#28

Image source: stbeals

#29

Image source: stbeals

#30

Image source: stbeals

#31

Image source: stbeals

#32

Image source: stbeals

#33

Image source: stbeals

#34

Image source: stbeals

#35

Image source: stbeals

#36

Image source: stbeals

#37

Image source: stbeals

#38

Image source: stbeals

#39

Image source: stbeals

#40

Image source: stbeals

