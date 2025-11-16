This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

by

Are you ready for some more spice? We’ve prepared another batch of cheeky “A Slice of Alan” comics for those who want to have a little break from their dull routines. 

These comics stand out with their dark and raunchy humor that you can find in almost every illustration. The artist seems to have no filter in depicting his relationship as he also includes all the piquant details couples experience. Some situations might even be very familiar to you!

Scroll down and let these slice-of-life comics take your mind away from all the gloominess in the world.

More info: Instagram | asliceofalan.com | Facebook | twitter.com | patreon.com | ko-fi.com

#1

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#2

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#3

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#4

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#5

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#6

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#7

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#8

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#9

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#10

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#11

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#12

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#13

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#14

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#15

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#16

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#17

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#18

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#19

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#20

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#21

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#22

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#23

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#24

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#25

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#26

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#27

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#28

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#29

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#30

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#31

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#32

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#33

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#34

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#35

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#36

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#37

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#38

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#39

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

#40

This Artist Creates Funny Comics With Raunchy Humor And Dark Undertones (40 New Pics)

Image source: asliceofalan

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Meet The Cast Of “The Kings of Napa”
3 min read
Apr, 11, 2022
Two Guys From Germany Decided To Explore This Awesome World, Here Is The Best Of What They’ve Seen So Far (30 Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
Cyclist Stops Mid-Practice To Help A Dehydrated Dog, Ends Up Carrying It On His Back
3 min read
Nov, 14, 2025
Check Out The Trailer for Star Wars: Bucketheads
3 min read
May, 7, 2021
What We Learned from The Clone Wars Final Season Trailer
3 min read
Jan, 25, 2020
50 Times People Got So Satisfied Looking At Snow, They Just had To Document It
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.