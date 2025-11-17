This Dutch Artist Is Widely Known For Her Camouflage Art, Here Are 28 Of Her Most Impressive ‘Invisible’ Garments

Desiree Palmen is a Dutch contemporary artist widely known for her camouflage installations. She explores human mimicry in urban environments by using clothes that are painted to match the background. The idea for her camouflage art was initially inspired by the installation of police surveillance cameras in so-called ‘dangerous’ areas of Rotterdam. She wanted to reflect on the possibility for people to ‘dissolve’ or even to ‘disappear’ into their surroundings.

Palmen’s camouflage art appeared in different countries, including the Netherlands, Jerusalem, Wales, Germany, Austria, Italy, Canada, and more. With her work, she touches on topics related to themes of surveillance, identity, and visibility, making viewers question their surroundings, as well as the ways in which they are seen by others.

The camouflage art remains relevant today, posing a thought-provoking question on the impact of the digital age: can we still remain invisible in a world where every aspect of our lives can be monitored, captured, and shared online? 

More info: desireepalmen.nl | Instagram

#1 Interior Camouflage, Rotterdam, 2004

Image source: Desiree Palmen

#2 Public Space Camouflage, Vienna, 2008

Image source: Desiree Palmen

#3 Public Space Camouflage, Istanbul, 2011

Image source: Desiree Palmen

#4 Surveillance Camera Camouflage, Jerusalem, 2006

Image source: Desiree Palmen

#5 Vancouver, 2003

Image source: Desiree Palmen

#6 Surveillance Camera Camouflage, Rotterdam, 2002

Image source: Desiree Palmen

#7 Istanbul, 2011

Image source: Desiree Palmen

#8 Rennes, 2012

Image source: Desiree Palmen

#9 Public Space Camouflage, Rotterdam, 2000

Image source: Desiree Palmen

#10 Public Space Camouflage, Rotterdam, 2001

Image source: Desiree Palmen

#11 Rennes, 2012

Image source: Desiree Palmen

#12 Interior Camouflage, Maastricht, 1999

Image source: Desiree Palmen

#13 Surveillance Camera Camouflage, Rotterdam, 2002

Image source: Desiree Palmen

#14 Interior Camouflage, Leiden, 2009

Image source: Desiree Palmen

#15 Surveillance Camera Camouflage, Jerusalem, 2006

Image source: Desiree Palmen

#16 Vancouver, 2003

Image source: Desiree Palmen

#17 Surveillance Camera Camouflage, Rotterdam, 2002

Image source: Desiree Palmen

#18 Vancouver, 2003

Image source: Desiree Palmen

#19 Rennes, 2012

Image source: Desiree Palmen

#20 Vancouver, 2003

Image source: Desiree Palmen

#21 Istanbul, 2011

Image source: Desiree Palmen

#22 Rennes, 2012

Image source: Desiree Palmen

#23 Istanbul, 2011

Image source: Desiree Palmen

#24 Vancouver, 2003

Image source: Desiree Palmen

#25 Istanbul, 2011

Image source: Desiree Palmen

#26 Rennes, 2012

Image source: Desiree Palmen

#27 Istanbul, 2011

Image source: Desiree Palmen

#28 Vancouver, 2003

Image source: Desiree Palmen

