People Send Pics Of Their Pets To This Artist And She Disneyfies Them (30 Pics)

Just a day ago, I didn’t know there was such a term as ‘disneyfication’. But apparently, sociologists have been using it since 1959 to describe the commercial transformation of a society to resemble the Walt Disney Parks and Resorts, based on rapid Western-style globalization and consumerist lifestyles.

Dutch illustrator Isa Bredt, however, gave it another meaning. In Bredt’s vocabulary, ‘disneyfication’ is a mode of transport. One that gets animals into the animation world. Through her project Pet Disneyfication, the 22-year-old artist transforms people’s pet photos into illustrations a-la Disney style, and they’re spot on. The facial features, the expressions; all of the critters in Bredt’s series look like the stars of the next Walt Disney movie!

More info: Instagram | Patreon

