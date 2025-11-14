People Send Pics Of Their Pets To This Artist And She Disneyfies Them (30 Pics)

Just a day ago, I didn’t know there was such a term as ‘disneyfication’. But apparently, sociologists have been using it since 1959 to describe the commercial transformation of a society to resemble the Walt Disney Parks and Resorts, based on rapid Western-style globalization and consumerist lifestyles.
Dutch illustrator Isa Bredt, however, gave it another meaning. In Bredt’s vocabulary, ‘disneyfication’ is a mode of transport. One that gets animals into the animation world. Through her project Pet Disneyfication, the 22-year-old artist transforms people’s pet photos into illustrations a-la Disney style, and they’re spot on. The facial features, the expressions; all of the critters in Bredt’s series look like the stars of the next Walt Disney movie!
More info: Instagram | Patreon
#1
Image source: pet_disneyfication
#2
Image source: pet_disneyfication
#3
Image source: pet_disneyfication
#4
Image source: pet_disneyfication
#5
Image source: pet_disneyfication
#6
Image source: pet_disneyfication
#7
Image source: pet_disneyfication
#8
Image source: pet_disneyfication
#9
Image source: pet_disneyfication
#10
Image source: pet_disneyfication
#11
Image source: pet_disneyfication
#12
Image source: pet_disneyfication
#13
Image source: pet_disneyfication
#14
Image source: pet_disneyfication
#15
Image source: pet_disneyfication
#16
Image source: pet_disneyfication
#17
Image source: pet_disneyfication
#18
Image source: pet_disneyfication
#19
Image source: pet_disneyfication
#20
Image source: pet_disneyfication
#21
Image source: pet_disneyfication
#22
Image source: pet_disneyfication
#23
Image source: pet_disneyfication
#24
Image source: pet_disneyfication
#25
Image source: pet_disneyfication
#26
Image source: pet_disneyfication
#27
Image source: pet_disneyfication
#28
Image source: pet_disneyfication
#29
Image source: pet_disneyfication
#30
Image source: pet_disneyfication
Follow Us