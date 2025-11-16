35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn’t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

by

We are used to seeing bears in the woods and ducks in the ponds but that doesn’t mean these creatures are lousy explorers.

On the contrary, as the Twitter account ‘Animals in the wrong places’ can quickly prove, they too like inspecting their surroundings, even if it sometimes means invading human areas.

Even though the account was created in January 2022, it already has 229,000 followers, and many of them even contribute to its feed, which is fueled in part by submissions via direct messages.

More info: Twitter

#1

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#2

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#3

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#4

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#5

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#6

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#7

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#8

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#9

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#10

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#11

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#12

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#13

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#14

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#15

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#16

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#17

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#18

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#19

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#20

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#21

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#22

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#23

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#24

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#25

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#26

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#27

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#28

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#29

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#30

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#31

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#32

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#33

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#34

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

#35

35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn&#8217;t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

Image source: animalswhe

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
30 Times People Got Themselves A Tattoo That Quickly Became Irrelevant And Very Uncool
3 min read
Nov, 15, 2025
Five Things You Didn’t Know About Patrick J. Adams
3 min read
Jul, 20, 2017
Person Shares What Employees Need To Stop Discussing With Their Bosses Once And For All
3 min read
Nov, 15, 2025
109 Funny And Dark Comics With Unexpected Endings By Channelate
3 min read
Nov, 13, 2025
Thailand’s New Tallest Skyscraper Just Opened, But It Looks Like It’s Missing Some Pixels
3 min read
Nov, 11, 2025
I Made Art That Is A Tribute To Amateur Painters And The Way They Portray Birds
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.