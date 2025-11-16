35 Times People Spotted Animals In Places They Shouldn’t Have Been And Submitted Pics To This Twitter Account

We are used to seeing bears in the woods and ducks in the ponds but that doesn’t mean these creatures are lousy explorers.
On the contrary, as the Twitter account ‘Animals in the wrong places’ can quickly prove, they too like inspecting their surroundings, even if it sometimes means invading human areas.
Even though the account was created in January 2022, it already has 229,000 followers, and many of them even contribute to its feed, which is fueled in part by submissions via direct messages.
More info: Twitter
#1
Image source: animalswhe
#2
Image source: animalswhe
#3
Image source: animalswhe
#4
Image source: animalswhe
#5
Image source: animalswhe
#6
Image source: animalswhe
#7
Image source: animalswhe
#8
Image source: animalswhe
#9
Image source: animalswhe
#10
Image source: animalswhe
#11
Image source: animalswhe
#12
Image source: animalswhe
#13
Image source: animalswhe
#14
Image source: animalswhe
#15
Image source: animalswhe
#16
Image source: animalswhe
#17
Image source: animalswhe
#18
Image source: animalswhe
#19
Image source: animalswhe
#20
Image source: animalswhe
#21
Image source: animalswhe
#22
Image source: animalswhe
#23
Image source: animalswhe
#24
Image source: animalswhe
#25
Image source: animalswhe
#26
Image source: animalswhe
#27
Image source: animalswhe
#28
Image source: animalswhe
#29
Image source: animalswhe
#30
Image source: animalswhe
#31
Image source: animalswhe
#32
Image source: animalswhe
#33
Image source: animalswhe
#34
Image source: animalswhe
#35
Image source: animalswhe
Follow Us