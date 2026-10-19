73 Posts That Show People Here Are Just Trying To Survive While Others Are Actively Trying To Prevent That

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While having a job provides a livelihood, the work environment can get bad. We’re talking about unreasonable management, a toxic office culture, and corporate greed that benefits no one but the people at the top

Meanwhile, those who do all the work are left to stew in their frustration. Some have chosen to air their grievances on social media, and this page‘s posts are excellent examples. As you scroll, you will see why many have chosen to fight back against the system. 

Here are some of the posts that stood out the most. Feel free to upvote the ones that resonated with you most.

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