Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Dogs of Design is a small creative agency in Los Angeles. They do everything from web development to photography and video production, branding, advertising, and package design. But the pandemic has disrupted their workflow and just like so many of us, the employees had to pack up their office and take their responsibilities home.
While navigating all of the uncertainties that have come together with this change, Dogs of Design have found an awesome way to break lockdown tensions — spicing up their online meetings. DIY costumes, props, virtual backgrounds, they’re using everything they can get their hands on to see who can come up with the wackiest look. Continue scrolling and check out the fun little competition for yourself!
More info: dogsofdesign.com | Facebook
Everything started out pretty normal
