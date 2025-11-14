Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

by

Dogs of Design is a small creative agency in Los Angeles. They do everything from web development to photography and video production, branding, advertising, and package design. But the pandemic has disrupted their workflow and just like so many of us, the employees had to pack up their office and take their responsibilities home.

While navigating all of the uncertainties that have come together with this change, Dogs of Design have found an awesome way to break lockdown tensions — spicing up their online meetings. DIY costumes, props, virtual backgrounds, they’re using everything they can get their hands on to see who can come up with the wackiest look. Continue scrolling and check out the fun little competition for yourself!

More info: dogsofdesign.com | Facebook

Everything started out pretty normal

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

#1

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#2

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#3

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#4

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#5

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#6

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#7

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#8

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#9

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#10

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#11

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#12

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#13

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#14

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#15

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#16

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#17

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#18

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#19

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#20

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#21

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#22

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#23

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#24

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#25

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#26

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#27

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#28

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#29

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

#30

Co-Workers Hilariously Compete To See Who Can Show Up With The Silliest Costume During Their Quarantine Meetings

Image source: dogsofdesign

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
My Boyfriend Illustrated A Crossover Between Dragon Ball Z And Sailor Moon
3 min read
Nov, 13, 2025
This Dad Started Drawing On His Kids’ Lunch Bags 5 Years Ago And Even Obama Loved Them
3 min read
Nov, 13, 2025
A Story From My Childhood Inspired Me To Turn People’s Funniest Memories Into Photographs
3 min read
Nov, 13, 2025
charlie hunnam as jax teller
10 Unforgettable Life Lessons That Jax Teller Taught Us
3 min read
May, 15, 2019
8 Celebrities Taking Revenge For You: I Turned Punny Last Names Into Drawings
3 min read
Nov, 11, 2025
The Five Greatest Characters in American Gods
3 min read
Sep, 25, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.