62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

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One of the biggest gifts of life is that we can talk to each other. Family, friends, strangers — the gift of communication, friendship, and speech is the thing that makes life more fun and bearable, even if it sometimes results in hilarious mishaps. The Internet has given us the ability to talk with people from the opposite side of the globe, so the chances of funny and memorable interactions are as high as ever.

You might dislike internet comments: they can sometimes be mean, uninformed, and incendiary. But at Bored Panda, we’re all about comments that are funny, lighthearted, and beloved by folks online. Such are the posts from the X page “Wild Replies,” a place where only the best comebacks, retorts, and burns make their way.

More info: X

#1

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

#2

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#3

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#4

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#5

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#6

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#7

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#8

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#9

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#10

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#11

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#12

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#13

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#14

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#15

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#16

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#17

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#18

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#19

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#20

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#21

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#22

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#23

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#24

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#25

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#26

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#27

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#28

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#29

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#30

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#31

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#32

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#33

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#34

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#35

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#36

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#37

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#38

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#39

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#40

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#41

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#42

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#43

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#44

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#45

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#46

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#47

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#48

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#49

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#50

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#51

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#52

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#53

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#54

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#55

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#56

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#57

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#58

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#59

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#60

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#61

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

#62

62 Times The Comments Were Funnier Than The Post That Started Them

Image source: wildreplies

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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