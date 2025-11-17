Home Essentials’ Deals on Amazon Prime Day You Shouldn’t Miss Out On (Day 2)

The selected deals are current but only accessible for a limited time. These exclusive deals are exclusively for Amazon Prime members. Take advantage of a special offer from Amazon – get 1 week of Prime for just $1.99.

For more available deals, be sure to visit the Prime Day on Amazon website.

#1 Smart Home Security Cameras – 16% Off A Kasa Indoor Smart Cam

More security camera deals: 
Litokam Little Elf – 1080P Indoor Security Cam$26.99 (save $23)
VISION WELL Wireless AI Security Cam $39.99 (save $30)
Blink Mini – Indoor Plug-in Smart Security Cam $39.98 (save $60)
Ring Video Doorbell$54.99 (save $45)
Blink Video Doorbell$29.99 (save $30)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#2 Vacuum Cleaner – 37% Off A Dyson Ball Animal 2

Othe vaccum cleaner deals:
Eureka Lightweight Upright Vacuum Cleaner – $129.99 (save $20)
Shark Upright Vacuum $149.99 (save $70)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#3 Rice Cookers – 31% Off A Zojirushi Micom Rice Cooker And Warmer

More rice cooker deals:
Zojirushi Rice Cooker $49.99 (save $24.51)
Instant 20-Cup Multi-Cooker$69.99 (save $30)
Instant Pot Duo – 7-in-1 Electric Cooker $69.99 (save $30)
COMFEE’ Japanese Rice Cooker $69.99 (save $14)
CHACEEF Mini Rice Cooker –  $37.89 (save $9.1)
Toshiba Small Rice Cooker $76.99 (save $13)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#4 Electronic Keypad Locks – 14% Off A Yale Assure Lock

More electronic keypad lock deals: 
August Home Smart Lock + Smart Keypad $174.38 (save $75.61)
Kwikset – Keyless Keypad Door Lock with Handle – $84.33 (save $40.67)
SCHLAGE Camelot – Keyless Entry Keypad lock $102.85 (save $47.14)
SMONET Smart Deadbolt – Fingerprint & Keypad Electronic Lock$99.99 (save $100)
Veise Keyless Entry Door Lock$32.78 (save $27.21)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#5 Home And Personal Water Filters – 20% Off A Simpure Countertop Purification System

More water filter deals: 
iSpring – Certified Under-Sink 6-Stage Water Filter$185.71 (save $33.28)
Brita 6-Cup Filter Pitcher $13.93 (save $10.06)
Waterdrop Lucid 10-Cup Water Filter Pitcher –  $16.89 (save $4.35)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#6 Air Fryers – 8% Off A Powerxl Maxx Classic

More air fryers deals:
DASH Tasti-Crisp™ Air Fryer$47.49 (save $12.5)
DASH Tasti-Crisp™ Digital Air Fryer $49.99 (save $10)
COSORI 10 Qt Air Fryer Toaster Oven Combo $109.98 (save $20.01)
Emeril Lagasse Power AirFryer 360 $119.99 (save $33)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#7 Bidet Attachments For Your Toilet – 30% Off A Tushy Basic 2.0

More bdet attachment deals:
TUSHY Classic 3.0 Bidet Toilet Seat Attachment $74.95 (save $34.05)
Bio Bidet Bliss $549.00 (save $150)
Bemis SlimEdge Bio Bidet$38.27 (save $20.73)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#8 Kitchen Gadgets – 8% Off A Dash Safe Slice Mandoline

DASH Rapid Egg Cooker$15.19 (save $3.8)
COSORI Food Dehydrator$135.99 (save $24)
Kohler Over-The-Sink Drying Rack$20.51 (save $15.49)
Molimoli Olive Oil Dispenser Bottles$33.96 (save $6)
JoyJolt 12 Glass Storage Containers $35.95 (save $34)
Stasher Reusable Silicone Bag $16.79 (save $7.2)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#9 Bathroom Organization – AKTECKE Adhesive Corner Shower Caddy

More deals for bathroom organization:
AKTECKE Adhesive Corner Shower Caddy$15.99 (save $5)
EUDELE Shower Caddy 5-Pack $19.99 (save $20)
WOPITUES Over Toilet Bathroom Shelves $18.99 (save $18)
Showgoca Wall-Mounted Toothbrush Holder$12.99 (save $7)
PUILUO 2 Tier Undersink Cabinet Basket$19.98 (save $5)
DELITON Adhesive Hooks$9.59 (save $6.4)
Vtopmart Drawer Organizer Set  $16.19 (save $10.44)
4 Pack Qtip Dispenser Holders $7.98 (save save $6.01)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#10 Shower Essentials – Dynamene Sage Green Shower Curtain

Other deals for shower essentials:
OLANLY Memory Foam Bath Mat Rug$7.49 (save $8.5)
Arotive Luxury Chenille Bathroom Rug Mat – $8.49 (save $1.5)
Square Hair Drain Cover$5.59 (save $1.5)
Makayla Dehumidifier $36.78 (save $15.21)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

#11 Bathroom Smells – Poo-Pourri Before-You-Go

Other deals for bathroom smells:
Cocorrína Premium Reed Diffuser Set  $15.99 (save $4)
Vacplus Automatic Toilet Bowl Cleaner Tablets$8.99 (save $7)
Fresh Wave Odor Removing Gel$19.98 (save $10)
Clorox Disinfecting Mist $10.44 (save $2.73)

Home Essentials&#8217; Deals on Amazon Prime Day You Shouldn&#8217;t Miss Out On (Day 2)

Image source: amazon.com

