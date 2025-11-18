“Giving Every Day”: 50 “Good News” Stories That Prove There’s Still Positivity In The World

It’s okay to sometimes get tired of reading, watching, or listening to the news. The world can be a dark and scary place with heaps of negativity. But that’s why it’s important to remember that there are people who choose kindness every day.

Here we have a collection of wholesome good news stories and random acts of kindness that show the good side of the human race. Compiled from the Giving Everyday project’s Instagram account, they act as a reminder that sometimes, all it takes is one person to be kind. And it may start with you!

#1

Image source: givingeveryday

#2

Image source: givingeveryday, fesshole

#3

Image source: givingeveryday

#4

Image source: givingeveryday

#5

Image source: givingeveryday

#6

Image source: givingeveryday

#7

Image source: givingeveryday

#8

Image source: givingeveryday, ClintSmithIII

#9

Image source: givingeveryday

#10

Image source: givingeveryday

#11

Image source: givingeveryday

#12

Image source: givingeveryday

#13

Image source: givingeveryday, hannaneter

#14

“This man was harassing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was the receipt!”

Image source: givingeveryday

#15

Image source: givingeveryday

#16

Image source: givingeveryday

#17

Image source: givingeveryday

#18

Image source: givingeveryday

#19

Image source: ailijones, ailijones

#20

Image source: givingeveryday

#21

Image source: givingeveryday

#22

Image source: givingeveryday

#23

Image source: givingeveryday

#24

Image source: givingeveryday

#25

Image source: givingeveryday, fesshole

#26

A grandfather and his granddaughter share three moments, though years apart, are all filled with equal amounts of love.

Image source: givingeveryday

#27

Image source: givingeveryday

#28

Image source: givingeveryday

#29

Image source: givingeveryday

#30

Image source: givingeveryday

#31

Image source: givingeveryday

#32

Image source: givingeveryday

#33

Image source: givingeveryday

#34

Image source: givingeveryday

#35

Image source: givingeveryday, HueyJensen

#36

Image source: givingeveryday

#37

Image source: givingeveryday

#38

Image source: givingeveryday

#39

Image source: givingeveryday

#40

Image source: givingeveryday

#41

Image source: givingeveryday

#42

Image source: givingeveryday

#43

Image source: givingeveryday

#44

Image source: givingeveryday

#45

Image source: givingeveryday

#46

Image source: givingeveryday

#47

Image source: givingeveryday

#48

Image source: givingeveryday, nikkgphd

#49

Image source: givingeveryday

#50

Image source: givingeveryday

