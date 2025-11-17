50 Of The Most ‘Cursed’ Photos Shared On This Instagram Page

by

Odd. Contextless. And beyond bizarre. These are just a few ways to describe the social media project that shares the most cursed photos from all over the Internet.

The project’s curator does exactly what it says on the tin and shares ‘cursed’ pics on Instagram and X (formerly known as Twitter), and they are so creepy you’re just as likely to be confused as amused. We’ve collected the weirdest offenders to prove to you that no matter how well you think you know the internet, there’s always going to be something out there that makes you do a double-take. 

Grab your holy water (trust us, you’ll need plenty), scroll down, and don’t be scared to boop the upvote button next to the funny cursed photos you thought were cool in a peculiar kind of way. And try not to mind all the insects…

#1

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#2

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#3

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#4

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#5

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#6

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#7

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#8

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#9

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#10

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#11

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#12

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#13

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#14

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#15

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#16

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#17

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#18

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#19

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#20

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#21

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#22

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#23

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#24

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#25

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#26

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#27

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#28

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#29

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#30

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#31

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#32

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#33

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#34

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#35

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#36

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#37

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#38

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#39

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#40

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#41

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#42

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#43

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#44

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#45

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#46

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#47

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursedimages_2

#48

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#49

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

#50

50 Of The Most &#8216;Cursed&#8217; Photos Shared On This Instagram Page

Image source: cursed_images

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Wrote, Illustrated And Animated A Motion Book For Kids
3 min read
Nov, 13, 2025
Father Takes His Paralyzed Son For A Walk And The Boy’s Reaction Says It All
3 min read
Nov, 11, 2025
Twitter Is Laughing Out Loud At The Way Michael Jackson’s “Thriller” Looked From The Girl’s Perspective
3 min read
Nov, 13, 2025
Origami-Inspired Pet Houses That Will Give Your Furry Friend A Stylish Abode Created By These Japanese Designers
3 min read
Nov, 15, 2025
Unraveling the Truth Behind ‘Escaping Polygamy’: Is It Real or Staged?
3 min read
Sep, 28, 2018
I Crocheted With Wire To Make This Elven Bracelet (5 Pics)
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.