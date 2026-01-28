25 Behind-The-Scenes Photos Showing How This Artist’s Hyperrealistic Portraits Come To Life

Mayor Olajide is a Nigerian artist widely recognized for his hyper-realistic portraits created with charcoal and pencil, but his work has always been about more than just technical perfection. Drawing since the age of five, Olajide developed his skills through consistency, patience, and years of focused practice, driven by a desire to replicate human life exactly as it appears.

His portraits are known for their emotional weight, lifelike textures, and striking attention to detail, qualities that helped his work gain international attention and previously resonate strongly with Bored Panda readers a few years back.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: Mayor arts

#2

Image source: Mayor arts

#3

Image source: Mayor arts

#4

Image source: Mayor arts

#5

Image source: Mayor arts

#6

Image source: Mayor arts

#7

Image source: Mayor arts

#8

Image source: Mayor arts

#9

Image source: Mayor arts

#10

Image source: Mayor arts

#11

Image source: Mayor arts

#12

Image source: Mayor arts

#13

Image source: Mayor arts

#14

Image source: Mayor arts

#15

Image source: Mayor arts

#16

Image source: Mayor arts

#17

Image source: Mayor arts

#18

Image source: Mayor arts

#19

Image source: Mayor arts

#20

Image source: Mayor arts

#21

Image source: Mayor arts

#22

Image source: Mayor arts

#23

Image source: Mayor arts

#24

Image source: Mayor arts

#25

Image source: Mayor arts

