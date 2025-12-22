‘Angel Steaks’: 20 Single-Panel Cartoons Featuring God

by

What if God were one of us – more down-to-earth than we imagine? Cartoonist Kramer explores this idea in his series Angel Steaks, a collection of single-panel strips giving us a humorous glimpse into the dilemmas the one sitting above might face. While not meant to be taken too seriously, many of us will definitely relate to the thoughts and situations he imagines.

Scroll down to check out a selection of cartoons from the series, and let us know which one resonates with you the most!

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

