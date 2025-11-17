It Took Me Several Years To Realize That There Are No Limits To The Way I Use Painting Materials, So Here Are 39 Tiny Paintings That I Painted On Various Surfaces

by

Once I passed by a cafe next to my house and went in to buy a big cookie with chocolate inside. I couldn’t get rid of an image in my head – tiny pandas swimming in chocolate rivers on nuts! I told the guy in the cafe why I was buying the cookie and he looked at me in a strange way. I asked whether I sound weird, and he said: “Honestly, yes.”

When I first started painting, I thought there were some rules one needs to follow – to paint on certain surfaces, to use certain paints. It took me several years to realize that there are no limits – not to my imagination, nor to the way I use painting materials.
Frankly, it’s not easy for a Ukrainian to create art these days, but seeing pandas in cookies or in flowers helps a lot! Use your imagination!

#1

Image source: YanaKhachikyan

#2

Image source: YanaKhachikyan

#3

Image source: YanaKhachikyan

#4

Image source: YanaKhachikyan

#5

Image source: YanaKhachikyan

#6

Image source: YanaKhachikyan

#7

Image source: YanaKhachikyan

#8

Image source: YanaKhachikyan

#9

Image source: YanaKhachikyan

#10

Image source: YanaKhachikyan

#11

Image source: YanaKhachikyan

#12

Image source: YanaKhachikyan

#13

Image source: YanaKhachikyan

#14

Image source: YanaKhachikyan

#15

Image source: YanaKhachikyan

#16

Image source: YanaKhachikyan

#17

Image source: YanaKhachikyan

#18

Image source: YanaKhachikyan

#19

Image source: YanaKhachikyan

#20

Image source: YanaKhachikyan

#21

Image source: YanaKhachikyan

#22

Image source: YanaKhachikyan

#23

Image source: YanaKhachikyan

#24

Image source: YanaKhachikyan

#25

Image source: YanaKhachikyan

#26

Image source: YanaKhachikyan

#27

Image source: YanaKhachikyan

#28

Image source: YanaKhachikyan

#29

Image source: YanaKhachikyan

#30

Image source: YanaKhachikyan

#31

Image source: YanaKhachikyan

#32

Image source: YanaKhachikyan

#33

Image source: YanaKhachikyan

#34

Image source: YanaKhachikyan

#35

Image source: YanaKhachikyan

#36

Image source: YanaKhachikyan

#37

Image source: YanaKhachikyan

#38

Image source: YanaKhachikyan

#39

Image source: YanaKhachikyan

