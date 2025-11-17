It Took Me Several Years To Realize That There Are No Limits To The Way I Use Painting Materials, So Here Are 39 Tiny Paintings That I Painted On Various Surfaces

Once I passed by a cafe next to my house and went in to buy a big cookie with chocolate inside. I couldn’t get rid of an image in my head – tiny pandas swimming in chocolate rivers on nuts! I told the guy in the cafe why I was buying the cookie and he looked at me in a strange way. I asked whether I sound weird, and he said: “Honestly, yes.”
When I first started painting, I thought there were some rules one needs to follow – to paint on certain surfaces, to use certain paints. It took me several years to realize that there are no limits – not to my imagination, nor to the way I use painting materials.
Frankly, it’s not easy for a Ukrainian to create art these days, but seeing pandas in cookies or in flowers helps a lot! Use your imagination!
More info: Etsy | Instagram | Facebook | youtube.com
