Artist Uses Comics To Capture Life’s Absurdities, And Here Are His 50 Best Strips

If you’ve been around Bored Panda for a while, you’ve probably come across the “Yes, but” series. These minimalistic comics, created by Anton Gudim, capture big truths, absurd moments, and situations we can all relate to, without using any words at all.

Anton’s work has a way of being both funny and thought-provoking, sometimes leaning into the silly, other times making you pause and think, “Well, that’s actually deep.”

Over the years, we’ve featured a number of his comics, and now it’s time to bring together some of the very best. So, without further ado, scroll down to enjoy a selection of the most popular comics we have shared so far – a mix of humor, irony, and those little truths that stick with you.

More info: Instagram | x.com | gudim.threadless.com | patreon.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

#47

#48

#49

#50

Patrick Penrose
