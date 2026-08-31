From Michael Jackson To Golden Globes Brooches: 40 Incredible Beaded Creations By Tiffany Pisani

Tiffany Pisani is an Italy-based bead and embroidery artist who creates highly detailed figurative pieces using thousands of tiny beads and crystals. Her work sits at the intersection of embroidery, mosaic art, jewelry, portraiture, and pop culture, transforming familiar faces and cultural references into intricate, hand-crafted works of art.
Her work received a major burst of attention at the 2026 Golden Globes, when Wicked director Jon M. Chu discovered Nerdbead on Instagram and commissioned two custom beaded brooches depicting Ariana Grande and Cynthia Erivo, the stars of his film. The miniature portraits were made using approximately 10,000 micro beads, turning Pisani’s painstaking craft into an unexpected red-carpet statement.
Below, we’ve gathered some of the artist’s latest creations, scroll down to explore her mesmerizing beadwork and let us know in the comments which piece caught your eye the most.
More info: Instagram
#1
Image source: nerdbead
#2
Image source: nerdbead
#3
Image source: nerdbead
#4
Image source: nerdbead
#5
Image source: nerdbead
#6
Image source: nerdbead
#7
Image source: nerdbead
#8
Image source: nerdbead
#9
Image source: nerdbead
#10
Image source: nerdbead
#11
Image source: nerdbead
#12
Image source: nerdbead
#13
Image source: nerdbead
#14
Image source: nerdbead
#15
Image source: nerdbead
#16
Image source: nerdbead
#17
Image source: nerdbead
#18
Image source: nerdbead
#19
Image source: nerdbead
#20
Image source: nerdbead
#21
Image source: nerdbead
#22
Image source: nerdbead
#23
Image source: nerdbead
#24
Image source: nerdbead
#25
Image source: nerdbead
#26
Image source: nerdbead
#27
Image source: nerdbead
#28
Image source: nerdbead
#29
Image source: nerdbead
#30
Image source: nerdbead
#31
Image source: nerdbead
#32
Image source: nerdbead
#33
Image source: nerdbead
#34
Image source: nerdbead
#35
Image source: nerdbead
#36
Image source: nerdbead
#37
Image source: nerdbead
#38
Image source: nerdbead
#39
Image source: nerdbead
#40
Image source: nerdbead
Follow Us