42 Of The Best Straw Sculptures Of Niigata’s Wara Art Festival From 2010 To 2024

Get ready to be amazed by Niigata Prefecture’s Wara Art Festival, where leftover rice straw is turned into giant, impressive sculptures! From dinosaurs to huge animals, local artists have been making these massive creations since 2010, using wooden frames to make them sturdy and interactive.

This year’s festival, happening from August 31st to October 31st, 2024, at Kamiigata Park, will showcase five incredible new sculptures. We’ve gathered 42 photos of the best works from 2010 to now, so you can see how this unique tradition has grown. Don’t miss Amy Goda’s famous dinosaur sculptures, a must-see every year! These amazing pieces will be on display until November.

More info: Facebook | nishikan.org | city.niigata.lg.jp

#1

Year 2018.

Image source: waraartmatsuri

#2

Year 2018.

Image source: waraartmatsuri

#3

Year 2015.

Image source: waraartmatsuri

#4

Year 2018.

Image source: waraartmatsuri

#5

Year 2015.

Image source: waraartmatsuri

#6

Year 2012.

Image source: waraartmatsuri

#7

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#8

Year 2024.

Image source: waraartmatsuri

#9

Year 2024.

Image source: waraartmatsuri

#10

Year 2024.

Image source: waraartmatsuri

#11

Year 2018.

Image source: waraartmatsuri

#12

Year 2024.

Image source: waraartmatsuri

#13

Year 2015.

Image source: waraartmatsuri

#14

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#15

Year 2015.

Image source: waraartmatsuri

#16

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#17

Year 2010.

Image source: waraartmatsuri

#18

Year 2024.

Image source: waraartmatsuri

#19

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#20

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#21

Year 2023.

Image source: waraartmatsuri

#22

Year 2023.

Image source: waraartmatsuri

#23

Year 2023.

Image source: waraartmatsuri

#24

Year 2012.

Image source: waraartmatsuri

#25

Year 2015.

Image source: waraartmatsuri

#26

Year 2015.

Image source: waraartmatsuri

#27

Year 2012.

Image source: waraartmatsuri

#28

Year 2012.

Image source: waraartmatsuri

#29

Year 2018.

Image source: waraartmatsuri

#30

Year 2015.

Image source: waraartmatsuri

#31

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#32

Year 2012.

Image source: waraartmatsuri

#33

Year 2010.

Image source: waraartmatsuri

#34

Year 2010.

Image source: waraartmatsuri

#35

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#36

Year 2017.

Image source: waraartmatsuri

#37

Year 2010.

Image source: waraartmatsuri

#38

Year 2013.

Image source: waraartmatsuri

#39

Year 2012.

Image source: waraartmatsuri

#40

Year 2013.

Image source: waraartmatsuri

#41

Year 2013.

Image source: waraartmatsuri

#42

Year 2013.

Image source: waraartmatsuri

Patrick Penrose
