“The Weirdness Of Life Told Through Comics”: 30 New Comics By “Kamping Chicken”

“Kamping Chicken” is the pseudonym of an American comic artist named Ren, who describes herself as someone who is “best known for a terrible sense of direction, a slight obsession with pineapples, and binging shows on Netflix.”
The artist has previously been featured on Bored Panda, and you can find more of her work here. With that being said, in her previous post, Ren wrote that, “Drawing has always been my creative outlet, and paired with a love for storytelling, comics quickly became an ideal way to express myself. In 2017 I showed some comics I’d scrawled out in a notebook to a friend while we were camping, and surprised by how much he enjoyed them, I began sharing with friends and family, and then took to the internet. Whenever I can get people to smile, laugh, or relate with my work, my heart is warm. I make art for love, kindness, and the weird things in life.”
#1
Image source: kampingchicken
#2
Image source: kampingchicken
#3
Image source: kampingchicken
#4
Image source: kampingchicken
#5
Image source: kampingchicken
#6
Image source: kampingchicken
#7
Image source: kampingchicken
#8
Image source: kampingchicken
#9
Image source: kampingchicken
#10
Image source: kampingchicken
#11
Image source: kampingchicken
#12
Image source: kampingchicken
#13
Image source: kampingchicken
#14
Image source: kampingchicken
#15
Image source: kampingchicken
#16
Image source: kampingchicken
#17
Image source: kampingchicken
#18
Image source: kampingchicken
#19
Image source: kampingchicken
#20
Image source: kampingchicken
#21
Image source: kampingchicken
#22
Image source: kampingchicken
#23
Image source: kampingchicken
#24
Image source: kampingchicken
#25
Image source: kampingchicken
#26
Image source: kampingchicken
#27
Image source: kampingchicken
#28
Image source: kampingchicken
#29
Image source: kampingchicken
#30
Image source: kampingchicken
Follow Us