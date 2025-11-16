Artist Creates Comics That Might Make Your Day Better (30 New Pics)

Everybody needs a little something to make their day a little bit better, and 4 stylishly illustrated squares per day might make your sadness go away. So here’s one comic that might do exactly that!
“Say Hey Simon” comics are mild and inoffensive, accessible and understandable to all sorts of age and social groups, and are very beautifully illustrated. “When it comes to the topics, I have almost no limits. From climate change to everyday situations but also completely absurd moments, everything should be included. But I usually try to give the reader a little message on their way,” said Simon.
More info: Instagram | twitter.com
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
