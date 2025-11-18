This Photographer Captured 30 Silly And Quirky Portraits Of Pets And Their Owners Once Again

We’ve got a special treat for all the animal lovers out there! This time, we’re not focusing on just one species or breed—this is for everyone who adores pets.
So, what’s the recipe for the perfect pet photoshoot? Turns out, Danielle Spires knows the answer. Start with a pet and their owner, add a quirky ’80s-inspired theme, throw in an original backdrop that complements the vibe, sprinkle in some serious expressions, and finish with a dash of double exposure magic. It might sound like a wild combination, but trust us—the results are pure gold! If you’re skeptical, just keep scrolling. You’ll see what we mean. Enjoy—and you can thank us later!
More info: Instagram | Facebook | daniellespires.com
