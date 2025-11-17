24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

“Milk Dong Comics,” created by Taiwanese artist Milk Dong (pseudonym), has gained popularity on Instagram with over 74,600 followers. The artist addresses serious topics like animal cruelty, environmentalism, social injustice, etc.
By tackling these sensitive issues, they hope to amplify the voices of the voiceless and encourage compassion and action. Therefore, that’s exactly why the artist’s unique blend of visuals and narratives creates some rather thought-provoking content with a powerful message about the plight of animals and the need for change in our current society.
