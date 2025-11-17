24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

by

“Milk Dong Comics,” created by Taiwanese artist Milk Dong (pseudonym), has gained popularity on Instagram with over 74,600 followers. The artist addresses serious topics like animal cruelty, environmentalism, social injustice, etc. 

By tackling these sensitive issues, they hope to amplify the voices of the voiceless and encourage compassion and action. Therefore, that’s exactly why the artist’s unique blend of visuals and narratives creates some rather thought-provoking content with a powerful message about the plight of animals and the need for change in our current society.

Also, make sure to check out more of Milk Dong’s content by clicking here.

More info: Instagram | Facebook

#1

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#2

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#3

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#4

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#5

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#6

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#7

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#8

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#9

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#10

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#11

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#12

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#13

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#14

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#15

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#16

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#17

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#18

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#19

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#20

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#21

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#22

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#23

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

#24

24 New Uncomfortable Illustrations This Artist Created About Animal Cruelty

Image source: milkdongcomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Recreate Famous Paintings Together With Newborn Babies
3 min read
Nov, 11, 2025
Old Books Repurposed Into Paper Cups And Saucers By Cecilia Levy
3 min read
Nov, 11, 2025
35 Times People Actually ‘Did The Math’ And Found Out These Interesting Things (New Posts)
3 min read
Nov, 15, 2025
“Mini The One”: A Story How I Gave My Old Car A New Life
3 min read
Nov, 13, 2025
Incredible Images Of The Rare “Super Blue Blood Moon” That I Captured Yesterday Morning
3 min read
Nov, 12, 2025
This Dad Built A ‘Cataquarium’ For Freezing Cats On Thanksgiving
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.