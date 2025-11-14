Artist Tries To Raise Awareness About Animal Abuse With These 33 Uncomfortable Illustrations

This artist by the name of milkdongcomics on Instagram creates illustrations. However, those illustrations are not simply art. They have a heavy message behind them—animal abuse. Many of us don’t even think about all the ways animals are being mistreated by humanity. So this artist created a project called “Murder Scene” to shock us back to reality.
The art may be uncomfortable for many people, but it’s the sad reality of many critters in this world. Perhaps this art will make us rethink our actions and create a world safe for animals. Many organizations are already working towards that. Consider donating to shelters and institutions working to save animals and give them a better life.
More info: Instagram | Facebook
#1
Image source: milkdongcomics
#2
Image source: milkdongcomics
#3
Image source: milkdongcomics
#4
Image source: milkdongcomics
#5
Image source: milkdongcomics
#6
Image source: milkdongcomics
#7
Image source: milkdongcomics
#8
Image source: milkdongcomics
#9
Image source: milkdongcomics
#10
Image source: milkdongcomics
#11
Image source: milkdongcomics
#12
Image source: milkdongcomics
#13
Image source: milkdongcomics
#14
Image source: milkdongcomics
#15
Image source: milkdongcomics
#16
Image source: milkdongcomics
#17
Image source: milkdongcomics
#18
Image source: milkdongcomics
#19
Image source: milkdongcomics
#20
Image source: milkdongcomics
#21
Image source: milkdongcomics
#22
Image source: milkdongcomics
#23
Image source: milkdongcomics
#24
Image source: milkdongcomics
#25
Image source: milkdongcomics
#26
Image source: milkdongcomics
#27
Image source: milkdongcomics
#28
Image source: milkdongcomics
#29
Image source: milkdongcomics
#30
Image source: milkdongcomics
#31
Image source: milkdongcomics
#32
Image source: milkdongcomics
#33
Image source: milkdongcomics
