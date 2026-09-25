25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

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Anyone who lives with a dog or cat knows that even the most ordinary moments can turn into something ridiculous!

I’m John Yuskaitis, creator of ‘Saved & Spoiled’, a dog comic about Wilson, a rescue pup with an endless amount of enthusiasm, and Dewey, a pedigreed kitty who has to put up with him.

In these 25 comics, Wilson and Dewey take on treats, vet visits, ax-wielding squirrels, and plenty of other situations that probably make perfect sense to them.

A lot of ‘Saved & Spoiled’ is inspired by the funny little things our pets do every day and the personalities that make living with them so entertaining.

So jump in, pick your favorite, and tell me which one feels like it could have happened in your house. Better yet, tell me what your dog or cat has done that should be a comic!

More info: savedspoiled.com Instagram | Facebook | x.com

#1 Pant-A-Loon

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

#2 Unexpectable

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#3 It’s All A Performance

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#4 Chaucer Revisited

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#5 The Mighty Tiger

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#6 Friendly Neighbors

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#7 Unseated

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#8 Repeats Shme-Peats

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#9 Scootch’n

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#10 Sleep Over Eating

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#11 Clipper Dipper

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#12 Rumor Humor

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#13 Clear And Not-So-Present Danger

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#14 Deja Vu Again

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#15 Boopable

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#16 Deja Vu Again And Again

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#17 Fini-Kitty

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#18 Dewey’s Last Stand

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#19 The Punch Line

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#20 Just Foodin’ Around

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#21 Stick With It

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#22 Just Consider It

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#23 Anti-Social Distancing

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#24 Wilson’s Book Of World Records

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

#25 Pwned Owner

25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Image source: savedandspoiled

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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