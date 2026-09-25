25 New Comics About My Dog And Cat, Who Couldn’t Be More Different If They Tried

Anyone who lives with a dog or cat knows that even the most ordinary moments can turn into something ridiculous!
I’m John Yuskaitis, creator of ‘Saved & Spoiled’, a dog comic about Wilson, a rescue pup with an endless amount of enthusiasm, and Dewey, a pedigreed kitty who has to put up with him.
In these 25 comics, Wilson and Dewey take on treats, vet visits, ax-wielding squirrels, and plenty of other situations that probably make perfect sense to them.
A lot of ‘Saved & Spoiled’ is inspired by the funny little things our pets do every day and the personalities that make living with them so entertaining.
So jump in, pick your favorite, and tell me which one feels like it could have happened in your house. Better yet, tell me what your dog or cat has done that should be a comic!
More info: savedspoiled.com | Instagram | Facebook | x.com
#1 Pant-A-Loon
Image source: savedandspoiled
#2 Unexpectable
Image source: savedandspoiled
#3 It’s All A Performance
Image source: savedandspoiled
#4 Chaucer Revisited
Image source: savedandspoiled
#5 The Mighty Tiger
Image source: savedandspoiled
#6 Friendly Neighbors
Image source: savedandspoiled
#7 Unseated
Image source: savedandspoiled
#8 Repeats Shme-Peats
Image source: savedandspoiled
#9 Scootch’n
Image source: savedandspoiled
#10 Sleep Over Eating
Image source: savedandspoiled
#11 Clipper Dipper
Image source: savedandspoiled
#12 Rumor Humor
Image source: savedandspoiled
#13 Clear And Not-So-Present Danger
Image source: savedandspoiled
#14 Deja Vu Again
Image source: savedandspoiled
#15 Boopable
Image source: savedandspoiled
#16 Deja Vu Again And Again
Image source: savedandspoiled
#17 Fini-Kitty
Image source: savedandspoiled
#18 Dewey’s Last Stand
Image source: savedandspoiled
#19 The Punch Line
Image source: savedandspoiled
#20 Just Foodin’ Around
Image source: savedandspoiled
#21 Stick With It
Image source: savedandspoiled
#22 Just Consider It
Image source: savedandspoiled
#23 Anti-Social Distancing
Image source: savedandspoiled
#24 Wilson’s Book Of World Records
Image source: savedandspoiled
#25 Pwned Owner
Image source: savedandspoiled
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