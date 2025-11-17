What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

by

Edgar Degas, a 19th-century French impressionist, once said, “Art is not what you see, but what you make others see”. Indeed, with their intricate work, artists often send a message, which can evoke all sorts of emotions, be it astonishment, joy, anger, or others. And as the quote suggests, make us notice things we haven’t yet; or, in some cases, aren’t willing to.

Some uncomfortable truths are depicted in the works of the Austrian cartoonist and caricaturist Gerhard Haderer. His satirical depictions of current-day society are brutally honest, yet often accurate as well. We have gathered some of them into this list, so you can have a look at what he was trying to make others see with his artwork. Scroll down to find the thought-provoking images below.

#1

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#2

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#3

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#4

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#5

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#6

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#7

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#8

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#9

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#10

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#11

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#12

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#13

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#14

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#15

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#16

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#17

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#18

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#19

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#20

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#21

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#22

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#23

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#24

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#25

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#26

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#27

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#28

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#29

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

#30

What’s Wrong With Today’s Society, As Captured In 30 Honest Illustrations By Gerhard Haderer (New Pics)

Image source: Gerhard Haderer

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Do You Like To Do When It’s Raining? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
42 Honest Advice On Relationships And Life In General By This Balloon Artist
3 min read
Nov, 14, 2025
Robot Conductor Leads Beautiful Live Orchestra Performance
3 min read
Oct, 2, 2017
Japanese Make The Coolest Sweets Ever (65 Pics)
3 min read
Nov, 11, 2025
Five Things That You Didn’t Know About Alex Mallari Jr.
3 min read
Jun, 18, 2017
I Spent Time With These Wonderful Creatures
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.