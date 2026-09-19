80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

People from the past seemed to live completely different lives… From the way they dressed, to the work they did, and even their inner-most thoughts. But they might have been more similar to us than we realize.
Some old paintings portray men and women as rigid and indifferent; while others inject ambiguous, thoughtful and moody expressions. Either way, they’re the perfect canvas for a bunch of hilarious modern-day memes. Classical art memes mix centuries-old masterpieces with today’s sense of humor by pairing dramatic historical expressions with painfully relatable everyday struggles. Add a spoonful of sarcasm, and you have a winning formula for comedy gold.
There’s a special corner of the internet where these gems reside. The Classical Sarcasm Facebook page has more than 850k followers, and provides endless amusement. Bored Panda has put together a list of some of the best posts from the page, to prove that classical art can still be hilariously relevant in the digital age. Don’t forget to upvote your favorites.
#1
Image source: Classical Sarcasm
#2
Image source: Classical Sarcasm
#3
Image source: Classical Sarcasm
#4
Image source: Classical Sarcasm
#5
Image source: Classical Sarcasm
#6
Image source: Classical Sarcasm
#7
Image source: Classical Sarcasm
#8
Image source: Classical Sarcasm
#9
Image source: Classical Sarcasm
#10
Image source: Classical Sarcasm
#11
Image source: Classical Sarcasm
#12
Image source: Classical Sarcasm
#13
Image source: Classical Sarcasm
#14
Image source: Classical Sarcasm
#15
Image source: Classical Sarcasm
#16
Image source: Classical Sarcasm
#17
Image source: Classical Sarcasm
#18
Image source: Classical Sarcasm
#19
Image source: Classical Sarcasm
#20
Image source: Classical Sarcasm
#21
Image source: Classical Sarcasm
#22
Image source: Classical Sarcasm
#23
Image source: Classical Sarcasm
#24
Image source: Classical Sarcasm
#25
Image source: Classical Sarcasm
#26
Image source: Classical Sarcasm
#27
Image source: Classical Sarcasm
#28
Image source: Classical Sarcasm
#29
Image source: Classical Sarcasm
#30
Image source: Classical Sarcasm
#31
Image source: Classical Sarcasm
#32
Image source: Classical Sarcasm
#33
Image source: Classical Sarcasm
#34
Image source: Classical Sarcasm
#35
Image source: Classical Sarcasm
#36
Image source: Classical Sarcasm
#37
Image source: Classical Sarcasm
#38
Image source: Classical Sarcasm
#39
Image source: Classical Sarcasm
#40
Image source: Classical Sarcasm
#41
Image source: Classical Sarcasm
#42
Image source: Classical Sarcasm
#43
Image source: Classical Sarcasm
#44
Image source: Classical Sarcasm
#45
Image source: Classical Sarcasm
#46
Image source: Classical Sarcasm
#47
Image source: Classical Sarcasm
#48
Image source: Classical Sarcasm
#49
Image source: Classical Sarcasm
#50
Image source: Classical Sarcasm
#51
Image source: Classical Sarcasm
#52
Image source: Classical Sarcasm
#53
Image source: Classical Sarcasm
#54
Image source: Classical Sarcasm
#55
Image source: Classical Sarcasm
#56
Image source: Classical Sarcasm
#57
Image source: Classical Sarcasm
#58
Image source: Classical Sarcasm
#59
Image source: Classical Sarcasm
#60
Image source: Classical Sarcasm
#61
Image source: Classical Sarcasm
#62
Image source: Classical Sarcasm
#63
Image source: Classical Sarcasm
#64
Image source: Classical Sarcasm
#65
Image source: Classical Sarcasm
#66
Image source: Classical Sarcasm
#67
Image source: Classical Sarcasm
#68
Image source: Classical Sarcasm
#69
Image source: Classical Sarcasm
#70
Image source: Classical Sarcasm
#71
Image source: Classical Sarcasm
#72
Image source: Classical Sarcasm
#73
Image source: Classical Sarcasm
#74
Image source: Classical Sarcasm
#75
Image source: Classical Sarcasm
#76
Image source: Classical Sarcasm
#77
Image source: Classical Sarcasm
#78
Image source: Classical Sarcasm
#79
Image source: Classical Sarcasm
#80
Image source: Classical Sarcasm
Follow Us