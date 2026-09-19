80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

by

People from the past seemed to live completely different lives… From the way they dressed, to the work they did, and even their inner-most thoughts. But they might have been more similar to us than we realize.

Some old paintings portray men and women as rigid and indifferent; while others inject ambiguous, thoughtful and moody expressions. Either way, they’re the perfect canvas for a bunch of hilarious modern-day memes. Classical art memes mix centuries-old masterpieces with today’s sense of humor by pairing dramatic historical expressions with painfully relatable everyday struggles. Add a spoonful of sarcasm, and you have a winning formula for comedy gold.

There’s a special corner of the internet where these gems reside. The Classical Sarcasm Facebook page has more than 850k followers, and provides endless amusement. Bored Panda has put together a list of some of the best posts from the page, to prove that classical art can still be hilariously relevant in the digital age. Don’t forget to upvote your favorites.

#1

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

#2

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#3

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#4

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#5

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#6

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#7

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#8

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#9

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#10

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#11

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#12

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#13

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#14

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#15

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#16

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#17

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#18

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#19

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#20

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#21

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#22

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#23

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#24

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#25

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#26

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#27

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#28

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#29

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#30

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#31

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#32

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#33

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#34

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#35

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#36

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#37

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#38

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#39

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#40

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#41

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#42

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#43

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#44

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#45

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#46

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#47

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#48

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#49

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#50

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#51

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#52

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#53

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#54

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#55

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#56

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#57

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#58

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#59

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#60

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#61

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#62

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#63

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#64

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#65

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#66

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#67

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#68

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#69

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#70

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#71

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#72

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#73

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#74

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#75

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#76

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#77

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#78

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#79

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

#80

80 Hilarious Memes That Are The Perfect Blend Of Classical Art And Sarcasm

Image source: Classical Sarcasm

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, Where Are You From? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Man Turns Charity Auction Into A Competition With Helpers Bidding For Him, Guest Beats His Strategy
3 min read
Aug, 7, 2026
Kristen Bell: Bio And Career Highlights
3 min read
Jul, 18, 2026
3.8M People Have Adored This Video Of Man Having The Sweetest Dinner Date With His Dog
3 min read
Nov, 16, 2025
Melissa Gilbert Opens Up In New Interview About Timothy Busfield’s Arrest Over Horrific Allegations
3 min read
Apr, 3, 2026
Naomi Scott: Bio And Career Highlights
3 min read
May, 12, 2026